Sofralarımızın demirbaşı peyniri kullanarak yapabileceğiniz en lezzetli tarifler

Öncelikle size evde kendi peynirinizi nasıl yapacağınızın detaylarını vereceğiz. Bir peynir aşığının bunu bilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz ve şuraya hem mayalı hem de mayasız olmak üzere iki türünü de bırakıyoruz. Lütfen tık tık!

Bol peynirli fırın makarna

Makarnanın sevmeyeni yok denecek kadar azdır. Şimdi bu azınlıkta kalan kişileri de tavlayabileceğimiz bir tarif vereceğiz sizlere. Bolca kullanılan peynir, misler gibi fırında eriyor ve yemeğin lezzetini ikiye katlıyor. Biz beyaz peynir ve kaşar peyniri kullandık. Bu tarifi yaparken damak tadınıza göre peynir türlerini çeşitlendirmeniz mümkün. Seçim size kalmış. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Peynirli tavuk köftesi

Kırmızı etin fiyatı aldı başını gitti, bize de tavuktan köfte yapmak kaldı geriye :) İşin esprisi bir yana, kırmızı et tüketmeyenler için tavuk köftesi gerçekten lezzetli bir alternatif oluyor. Krem peynir kullanarak hazırladığımız köftelerin içi yumuşacık, dışı ise çıtır çıtır... Üstelik yapması da son derece basit. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Dört peynirli kanepe

Tulum, ezine ve eski kaşar peyniri ve labne bu tarifte bir araya geliyor! Kullandığımız malzemeler sayesinde ise en lezzetli, pratik ve kolay olan atıştırmalığını yapıyoruz. Kahvaltıda çok oyalanmak istemeyenlerin de imdadına koşuyor bu tarif. Detaylarını görmek için tıklayın.