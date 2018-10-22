Sofralarımızın demirbaşı peyniri kullanarak yapabileceğiniz en lezzetli tarifler

Öncelikle size evde kendi peynirinizi nasıl yapacağınızın detaylarını vereceğiz. Bir peynir aşığının bunu bilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz ve şuraya hem mayalı hem de mayasız olmak üzere iki türünü de bırakıyoruz. Lütfen tık tık!
Makarnanın sevmeyeni yok denecek kadar azdır. Şimdi bu azınlıkta kalan kişileri de tavlayabileceğimiz bir tarif vereceğiz sizlere. Bolca kullanılan peynir, misler gibi fırında eriyor ve yemeğin lezzetini ikiye katlıyor. Biz beyaz peynir ve kaşar peyniri kullandık. Bu tarifi yaparken damak tadınıza göre peynir türlerini çeşitlendirmeniz mümkün. Seçim size kalmış. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Kırmızı etin fiyatı aldı başını gitti, bize de tavuktan köfte yapmak kaldı geriye :) İşin esprisi bir yana, kırmızı et tüketmeyenler için tavuk köftesi gerçekten lezzetli bir alternatif oluyor. Krem peynir kullanarak hazırladığımız köftelerin içi yumuşacık, dışı ise çıtır çıtır... Üstelik yapması da son derece basit. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Tulum, ezine ve eski kaşar peyniri ve labne bu tarifte bir araya geliyor! Kullandığımız malzemeler sayesinde ise en lezzetli, pratik ve kolay olan atıştırmalığını yapıyoruz. Kahvaltıda çok oyalanmak istemeyenlerin de imdadına koşuyor bu tarif. Detaylarını görmek için tıklayın.
Muffin tarifimizle bir taşla iki kuş vuracağız çünkü hem karnabahar hem de peynir yemeyen bebişlerimizi minnoş bir şekilde kandıracağız :) "Çocuklara sebze yedirmenin yolu nereden geçiyor?" diye soranlara bu tarifimizden bahsedebilirsiniz! Şimdi peynir ve karnabahar sevenlere sesleniyoruz; biliyorsunuz karnabahar ve peynir uyumu aşikar. Şimdi sevilen bu iki gıdayı bir araya getirdik ve ortaya enfes bir muffin çıkardık. İsminin cheddarlı olduğuna bakmayın. Tarifin içinde birkaç çeşit peynir daha bulunuyor. Detayları görmek için tıklayın.
Listede yer alan favori tarifimiz oluyor kendisi! Yemeklerinizin yanına sıcak garnitür olarak servis edebilir ya da sadece kendisini ana yemek olarak tüketebilirsiniz. Kestane mantarı, ıspanak ve peynir çeşitleri kullanarak enfes bir tarife imza atacaksınız. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Tost gibi ama sanki değil gibi de... Tosttan çok daha lezzetli olduğu ise kesin! Sabah kahvaltılarına yenilik getirmek isteyenler için tarifin detaylarını paylaşıyoruz. Buyursunlar...
Evde şov yapmanın tam zamanı arkadaşlar! Dışarıdaki soğan halkalarına açık ara fark attıracak peynirli soğan halkalarına hayır diyeni şu zamana kadar görmedik! Canınız fast food tarzı yiyecekler istediyse bunun için uzaklara gitmenize gerek yok. Kendi mutfağınızda, kendi ellerinizle enfes soğan halkaları yapmanız mümkün. En azından ne yediğinizi bileceksiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Tarifin görseli aslında birçok şeyi anlatmaya yetiyor arkadaşlar! Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok diyerek sözü kısa kesiyor ve tarifin detaylarını paylaşıyoruz. Afiyetler!
Lezzetiyle keyifleri yerine getiren bir bomba daha! Mozzarella peyniri ile hazırlanan sarımsaklı bombalar ara öğün olarak iyi bir seçimdir. Tadı o kadar güzel ki porsiyon kontrolü yapamayabilirsiniz, baştan uyaralım istedik :) Tarifin detayları için tıklayın.
Peynir çubuklarıyla son darbeyi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar :) Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz peynir çubukları tarifi için tıklayın.
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