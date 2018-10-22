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Sofralarımızın demirbaşı peyniri kullanarak yapabileceğiniz en lezzetli tarifler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

Peynir sadece tek başına değil neredeyse her yemekle, her mezeyle uyum sağlayan bir gıdadır. Sofrasından peyniri eksik etmeyenler için harikulade tariflerden bahsedeceğiz. Üstelik bu tarifler sayesinde peynir sevmeyen çocuklarınızla bile mücadelenize son verebilirsiniz :)

Sofralarımızın demirbaşı peyniri kullanarak yapabileceğiniz en lezzetli tarifler

Öncelikle size evde kendi peynirinizi nasıl yapacağınızın detaylarını vereceğiz. Bir peynir aşığının bunu bilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz ve şuraya hem mayalı hem de mayasız olmak üzere iki türünü de bırakıyoruz. Lütfen tık tık!

Bol peynirli fırın makarna

makarna

Makarnanın sevmeyeni yok denecek kadar azdır. Şimdi bu azınlıkta kalan kişileri de tavlayabileceğimiz bir tarif vereceğiz sizlere. Bolca kullanılan peynir, misler gibi fırında eriyor ve yemeğin lezzetini ikiye katlıyor. Biz beyaz peynir ve kaşar peyniri kullandık. Bu tarifi yaparken damak tadınıza göre peynir türlerini çeşitlendirmeniz mümkün. Seçim size kalmış. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Peynirli tavuk köftesi

köfte

Kırmızı etin fiyatı aldı başını gitti, bize de tavuktan köfte yapmak kaldı geriye :) İşin esprisi bir yana, kırmızı et tüketmeyenler için tavuk köftesi gerçekten lezzetli bir alternatif oluyor. Krem peynir kullanarak hazırladığımız köftelerin içi yumuşacık, dışı ise çıtır çıtır... Üstelik yapması da son derece basit. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Dört peynirli kanepe

kanape

Tulum, ezine ve eski kaşar peyniri ve labne bu tarifte bir araya geliyor! Kullandığımız malzemeler sayesinde ise en lezzetli, pratik ve kolay olan atıştırmalığını yapıyoruz. Kahvaltıda çok oyalanmak istemeyenlerin de imdadına koşuyor bu tarif. Detaylarını görmek için tıklayın.

Cheddar peynirli karnabaharlı muffin

çedar

Muffin tarifimizle bir taşla iki kuş vuracağız çünkü hem karnabahar hem de peynir yemeyen bebişlerimizi minnoş bir şekilde kandıracağız :) "Çocuklara sebze yedirmenin yolu nereden geçiyor?" diye soranlara bu tarifimizden bahsedebilirsiniz! Şimdi peynir ve karnabahar sevenlere sesleniyoruz; biliyorsunuz karnabahar ve peynir uyumu aşikar. Şimdi sevilen bu iki gıdayı bir araya getirdik ve ortaya enfes bir muffin çıkardık. İsminin cheddarlı olduğuna bakmayın. Tarifin içinde birkaç çeşit peynir daha bulunuyor. Detayları görmek için tıklayın.

Peynirli mantar dolması

peynirli mantar

Listede yer alan favori tarifimiz oluyor kendisi! Yemeklerinizin yanına sıcak garnitür olarak servis edebilir ya da sadece kendisini ana yemek olarak tüketebilirsiniz. Kestane mantarı, ıspanak ve peynir çeşitleri kullanarak enfes bir tarife imza atacaksınız. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Peynirli waffle

waffle

Tost gibi ama sanki değil gibi de... Tosttan çok daha lezzetli olduğu ise kesin! Sabah kahvaltılarına yenilik getirmek isteyenler için tarifin detaylarını paylaşıyoruz. Buyursunlar...

Peynirli soğan halkası

soğan halkası

Evde şov yapmanın tam zamanı arkadaşlar! Dışarıdaki soğan halkalarına açık ara fark attıracak peynirli soğan halkalarına hayır diyeni şu zamana kadar görmedik! Canınız fast food tarzı yiyecekler istediyse bunun için uzaklara gitmenize gerek yok. Kendi mutfağınızda, kendi ellerinizle enfes soğan halkaları yapmanız mümkün. En azından ne yediğinizi bileceksiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Krem peynirli elmalı kurabiye

elmalı
Tarifin görseli aslında birçok şeyi anlatmaya yetiyor arkadaşlar! Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok diyerek sözü kısa kesiyor ve tarifin detaylarını paylaşıyoruz. Afiyetler!

Sarımsaklı peynir bombası

bomba

Lezzetiyle keyifleri yerine getiren bir bomba daha! Mozzarella peyniri ile hazırlanan sarımsaklı bombalar ara öğün olarak iyi bir seçimdir. Tadı o kadar güzel ki porsiyon kontrolü yapamayabilirsiniz, baştan uyaralım istedik :) Tarifin detayları için tıklayın.

Peynir çubukları

peynir cubuk

Peynir çubuklarıyla son darbeyi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar :) Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz peynir çubukları tarifi için tıklayın.


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Bol bol yiyin diyemem! Çünkü...Bol bol yiyin diyemem! Çünkü...
Peynir alırken bu noktalara dikkat!Peynir alırken bu noktalara dikkat!
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