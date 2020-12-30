Sofraların yeni lezzeti polenta nedir?

Kimilerinin İtalyan muhlaması olarak adlandırdığı polenta, et ve balık yemekleri yanında doyurucu ve besleyici özelliğiyle mükemmel bir eşlikçi olur. Kişiler pirinç, bulgur, makarna gibi ağır yan ürünlerin yerine daha hafif ve yumuşak dokulu eşlikçileri tercih edebilir. Yeni tatlar denemeyi ve misafirlerini şık tariflerle ağırlamayı sevenler polenta nedir, hangi malzemelerle ve nasıl yapılır sorularının cevaplarını bu metinde bulabilir. Polenta Nasıl Yapılır? Polenta, malzemeleri tanıdık ama tarifi İtalya’dan gelen bir meze, eşlikçi, garnitür olarak kabul edilebilir. Özellikle et ve balık yemekleri yanında doyurucu bir unsur olarak servis edilir. Kimilerinin İtalyan muhlaması olarak adlandırmasına neden olan benzer malzemelerle hazırlanır. Dokusunu ve doyuruculuğunu kazandıran ince veya kalın çekilmiş mısır irmiği, ana malzemesi olur. Kaşar, gravyer, parmesan gibi eriyebilen bir peynir ve zerdeçal da ete yakışan ve aroma katan malzemeleridir. Neredeyse her yemeğin tarifinde yer alan tuz, su ve tereyağı da olmazsa olmaz unsurları olur. Temel olarak bu malzemelerden oluşan polenta tarifi, akışkan halde püre gibi ya da sertleştirilerek dilimler halinde oldukça şık bir şekilde servis edilebilir.

Gerçek Polenta Nasıl Hazırlanır? Çoğunlukla yemek programlarıyla adını duyuran polenta, çok kolay bir şekilde hazırlanarak ağır yemeklerin yanında hafif bir yan unsur olarak servis edilir. Temel malzemeleriyle orjinal polenta nasıl yapılır, hangi yemeklerin yanına yakışır soruları da özellikle misafir ağırlama sıralarında oldukça araştırılır. Neredeyse her evde bulunan çok basit malzemelerle kısa sürede hazırlanır. İçeriğinde tahıl grubundan bir malzeme bulunmadığı için glutensiz beslenenler de rahatlıkla tüketebilir. Siz de ailenize ya da misafirlerinize lezzetli bir akşam yemeği sunmak istiyorsanız tarifimizi inceleyerek yarım saat içerisinde servise hazır hale getirebilirsiniz. Malzemeler; 4 su bardağı su

1 su bardağı mısır irmiği

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz zerdeçal

75 gram tereyağı

100 gram rendelenmiş kaşar/parmesan/gravyer Zerdeçal, tuz ve su derin bir tencerede kaynamaya bırakılır. Karışım kaynadığında çoğu tarifte polenta unu olarak geçen mısır irmiği ilave edilir. Kaynamış sıvılara dışarıdan bir malzeme eklendiğinde kaynamanın duracağını veya yavaşlayacağını unutmamalısınız. Bunun için tekrar kaynayana kadar karıştırılır, ardından kısık ateşte 25 dakika kadar pişirilir. Ara ara karıştırarak irmiğin tencere dibine yapışması engellenir. Sürecin sonunda karışımın hafif muhallebi kıvamına gelmiş olması gerekir. Bu aşamada tereyağı ve rendelenmiş peynir eklenerek eriyene kadar karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika sonra malzemeler erimiş, polenta ocaktan alınmaya hazır hale gelmiş olur. Dilerseniz bu aşamada et veya balık yemeklerinizin yanına patates püresi gibi sıcak ve akışkan bir şekilde servis edebilirsiniz. Ancak orjinal haliyle sunmak istiyorsanız altına yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye döküp tamamen yayarak soğumasını beklemeniz gerekir. Yaklaşık 15 dakika boyunca kalıpta bekleyen polenta katılaşarak bıçakla kesmeye hazır hale gelir. Farklı kalınlıklarda dilimler şeklinde, üçgen veya baklava dilimi şeklinde kesebilirsiniz. Tabağınızı daha şık bir hale getirmek isterseniz metal kurabiye kalıpları da farklı şekiller çıkarmanıza yardımcı olur.