YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Sofralarınızı acuka ile çeşitlendirin! İşte acuka tarifi ve malzemeleri...

Sofralarınızı acuka ile çeşitlendirin! İşte acuka tarifi ve malzemeleri...

16.09.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofraları çeşitlendiren, yemeklerin yanında yenilen ya da ekmeğe sürüp tüketilen acukayı evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bunun için ana malzemeler domates, biber salçasıdır. İşte acuka tarifi ve malzemeleri...

Sofralarınızı acuka ile çeşitlendirin! İşte acuka tarifi ve malzemeleri...

Leziz bir tarif olan acukanın nasıl yapıldığı araştırılıyor. Önceden hazırlanıp buzdolabında muhafaza edilebilen bu tarif yemeklerin yanına çok yakışıyor. İşte acuka tarifi ve malzemeleri...

Sofralarınızı acuka ile çeşitlendirin! İşte acuka tarifi ve malzemeleri...

ACUKA MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı biber salçası
1,5 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı galeta unu (arzuya göre bayat ekmek içi)
6 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber

ACUKA TARİFİ

Rondoda çekilmiş ya da ince kıyılmış cevizleri bir kaba alın ve üzerine domates, biber salçasını ilave edin. Sonrasında rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Zeytinyağını da ilave ettikten sonra galeta ununu da ekleyip karıştırın. Üzerine baharatları ekleyip, kremamsı bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Kavanoza koyup üzerine biraz zeytinyağı ekleyerek buzdolabında muhafaza edebilir, dileğiniz zaman tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekmek niyetine tüketin! İşte pişi tarifi ve malzemeleri...Ekmek niyetine tüketin! İşte pişi tarifi ve malzemeleri...
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
acuka tarif tarifi leziz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu!

Bomba iddialar! "Cinsel olarak..."

Bomba iddialar! "Cinsel olarak..."

Yeni dizideki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı

Yeni dizideki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı

MasterChef Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır?

MasterChef Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır?

En sevilen meze tarifi: Orijinal haydari tarifi

En sevilen meze tarifi: Orijinal haydari tarifi

Sonbahar aylarında yapılacak en güzel çorbalardan Beyran çorbası tarifi!

Sonbahar aylarında yapılacak en güzel çorbalardan Beyran çorbası tarifi!

İlginizi Çekebilir

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.