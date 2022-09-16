Sofralarınızı acuka ile çeşitlendirin! İşte acuka tarifi ve malzemeleri...

Leziz bir tarif olan acukanın nasıl yapıldığı araştırılıyor. Önceden hazırlanıp buzdolabında muhafaza edilebilen bu tarif yemeklerin yanına çok yakışıyor. İşte acuka tarifi ve malzemeleri...

ACUKA MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı galeta unu (arzuya göre bayat ekmek içi)

6 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

ACUKA TARİFİ

Rondoda çekilmiş ya da ince kıyılmış cevizleri bir kaba alın ve üzerine domates, biber salçasını ilave edin. Sonrasında rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Zeytinyağını da ilave ettikten sonra galeta ununu da ekleyip karıştırın. Üzerine baharatları ekleyip, kremamsı bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Kavanoza koyup üzerine biraz zeytinyağı ekleyerek buzdolabında muhafaza edebilir, dileğiniz zaman tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...



