Sofranıza renk katacak: Mantarlı omlet tarifi! Kahvaltını vazgeçilmezi mantarlı omlet nasıl yapılır?

Mantarlı omlet yediden yetmişe herkesin seveceği lezzetler arasında yer alıyor. Mis gibi kokusu ve enfes tadıyla kendinizi şımartmanız için en doğru tercih olan mantarlı omlet tüm gününüzün mutlu geçmesini sağlayabilir.

MALZEMELER 3 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt

1 çay kaşığı tuz

6 adet kültür mantarı

1/2 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı krema

3 dal frenk soğanı (üzeri için)

TARİF Mantarları temizleyin ve iri iri doğrayın.

Tereyağını, ısınan tavada eritin ve mantarları soteleyin. Sotelenen mantarları bir kaba alın.

Yumurta ve diğer malzemeleri çırparak karıştırın.

Mantarları sotelediğiniz tavayı temizlemeden, yumurtalı karışımı tavaya dökün ve tavanın altını kısın. Kapağını kapatıp, üst kısmı fokurdayana kadar pişirin.

Sotelenen mantarları ve ince ince dilimlenmiş frenk soğanlarını da ilave ederek omleti ikiye katlayın. Bu hali ile dikkatlice tabağa alın ve üzerine frenk soğanını da ilave ederek sunun.

AFİYET OLSUN!



