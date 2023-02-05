YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Kahvaltı Tarifleri
  4. Sofranıza renk katacak: Mantarlı omlet tarifi! Kahvaltını vazgeçilmezi mantarlı omlet nasıl yapılır?

Sofranıza renk katacak: Mantarlı omlet tarifi! Kahvaltını vazgeçilmezi mantarlı omlet nasıl yapılır?

05.02.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omlet kahvaltıların yıldızı olarak görülüyor. Özellikle yumurta sevmeyen ancak yumurta yemek isteyen kişilerin vazgeçilmezi olan omletin birçok farklı çeşidi bulunuyor. Mantarlı omlet tarifi en sevilen tarifler arasında yer alıyor. Mantar ile lezzetine lezzet katan bu omlet tarifini kesinlikle denemelisiniz.

Sofranıza renk katacak: Mantarlı omlet tarifi! Kahvaltını vazgeçilmezi mantarlı omlet nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 7dk
Kalori/Porsiyon 117kal

Mantarlı omlet yediden yetmişe herkesin seveceği lezzetler arasında yer alıyor. Mis gibi kokusu ve enfes tadıyla kendinizi şımartmanız için en doğru tercih olan mantarlı omlet tüm gününüzün mutlu geçmesini sağlayabilir.

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 6 adet kültür mantarı
  • 1/2 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı krema
  • 3 dal frenk soğanı (üzeri için)

TARİF

  • Mantarları temizleyin ve iri iri doğrayın.
  • Tereyağını, ısınan tavada eritin ve mantarları soteleyin. Sotelenen mantarları bir kaba alın.
  • Yumurta ve diğer malzemeleri çırparak karıştırın.
  • Mantarları sotelediğiniz tavayı temizlemeden, yumurtalı karışımı tavaya dökün ve tavanın altını kısın. Kapağını kapatıp, üst kısmı fokurdayana kadar pişirin.
  • Sotelenen mantarları ve ince ince dilimlenmiş frenk soğanlarını da ilave ederek omleti ikiye katlayın. Bu hali ile dikkatlice tabağa alın ve üzerine frenk soğanını da ilave ederek sunun.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahvaltı sofralarının yıldızı: Kaşık dökmesi tarifiKahvaltı sofralarının yıldızı: Kaşık dökmesi tarifi
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibi
Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazırBalık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır
Anahtar Kelimeler:
omlet tarifi omlet omlet nasıl yapılır tarifi

En Çok Okunan Haberler

TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!

TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!

Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Kürtleri..."

Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Kürtleri..."

Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'

Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket! Kağıt helva satıcılarını sahneye çağırdı... Konsere gelenlere dağıttılar

Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket! Kağıt helva satıcılarını sahneye çağırdı... Konsere gelenlere dağıttılar

Kasığına kadar açıktı! Kıyafeti olay oldu

Kasığına kadar açıktı! Kıyafeti olay oldu

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.