Sofranızda mutlaka olması gereken 5 besin

Dünyada çığ gibi büyüyen koronavirüs salgınına karşı henüz geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı bulunmuyor. Salgından korunmak için yapmamız gereken tek şey hijyene dikkat etmek ve sağlıklı beslenmek. Koronavirüse karşı koruyan bir yiyecek olmasa da en azından hastalığa karşı sağlıklı beslenerek direnç göstermek mümkün.

Şimdi size bahsedeceğimiz bu 5 besin bağışıklık sistemi için son derece değerli. Unutmayın, güçlü bir bağışıklık sistemi virüs ve bakterilere karşı sizi daha güçlü kılacaktır.

PANCAR

Pancar, muazzam bir C vitamini kaynağıdır. Vitaminlerin yanı sıra potasyum ve fosfat kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren pancar, kansere karşı koruyucudur. Pancara rengini veren betalain madddesi, antioksidan özelliği gösterir. Bu sayede serbest radikallerle savaşır, kalbi korur. Pancarı tüketirken aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Çünkü bu sebzenin şeker oranı yüksektir. Özellikle diyabet ve kolesterol hastaları tüketmeden önce doktorlarından onay almalıdırlar. Tüketmin açısından bir engeliniz yok ise haftada 2 yumru yiyebilirsiniz.