Sofranızda mutlaka olması gereken 5 besin

Dünyada çığ gibi büyüyen koronavirüs salgınına karşı henüz geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı bulunmuyor. Salgından korunmak için yapmamız gereken tek şey hijyene dikkat etmek ve sağlıklı beslenmek. Koronavirüse karşı koruyan bir yiyecek olmasa da en azından hastalığa karşı sağlıklı beslenerek direnç göstermek mümkün.
Şimdi size bahsedeceğimiz bu 5 besin bağışıklık sistemi için son derece değerli. Unutmayın, güçlü bir bağışıklık sistemi virüs ve bakterilere karşı sizi daha güçlü kılacaktır.
Pancar, muazzam bir C vitamini kaynağıdır. Vitaminlerin yanı sıra potasyum ve fosfat kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren pancar, kansere karşı koruyucudur. Pancara rengini veren betalain madddesi, antioksidan özelliği gösterir. Bu sayede serbest radikallerle savaşır, kalbi korur. Pancarı tüketirken aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Çünkü bu sebzenin şeker oranı yüksektir. Özellikle diyabet ve kolesterol hastaları tüketmeden önce doktorlarından onay almalıdırlar. Tüketmin açısından bir engeliniz yok ise haftada 2 yumru yiyebilirsiniz.
Bağışıklık sistemi ilacı olarak bilinir. İçinde bulunan cyanidin maddesi, vücut direncini artırmaya yardımcı olur. Her gün 10 adet yaban mersini tüketerek sağlığınızı korumaya yardımcı olabilirsiniz.
Güçlü bir bağışıklık sistemi içim çinko, önemli bir rol oynar. Badem ise çinko bakımından zengin bir kuru yemiştir. Ancak bunun için bademi çiğ tüketmeniz tavsiye edilir.
C vitamini, hücre ve doku onarımında başrolde yerini alır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için C vitaminini doğal kaynaklardan almaya özen göstermelisiniz. Bunun için kivi iyi bir örnektir.
Zencefil, anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların tedavisinde etki edebilecek antimikrobiyal potansiyele sahiptir. Taze zencefili çay olarak tüketebilirsiniz, dilerseniz çorbalarınıza da ekleyebilirsiniz. Taze zencefili rendeleyerek suyunu da sıkıp, limon ve balla karıştırıp tüketebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum