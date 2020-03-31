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Sofranızda mutlaka olması gereken 5 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır ve koruma sağlar. Koronavirüs sonrası tüm dünya aynı şeyi konuşuyor: Sağlıklı beslenmek! Peki, hastalıklara göğüs germek için nasıl beslenmeli? İşte sofranızdan eksik etmemeniz gereken 5 besin.

Sofranızda mutlaka olması gereken 5 besin

Dünyada çığ gibi büyüyen koronavirüs salgınına karşı henüz geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı bulunmuyor. Salgından korunmak için yapmamız gereken tek şey hijyene dikkat etmek ve sağlıklı beslenmek. Koronavirüse karşı koruyan bir yiyecek olmasa da en azından hastalığa karşı sağlıklı beslenerek direnç göstermek mümkün.

Şimdi size bahsedeceğimiz bu 5 besin bağışıklık sistemi için son derece değerli. Unutmayın, güçlü bir bağışıklık sistemi virüs ve bakterilere karşı sizi daha güçlü kılacaktır.

PANCAR

Pancar, muazzam bir C vitamini kaynağıdır. Vitaminlerin yanı sıra potasyum ve fosfat kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren pancar, kansere karşı koruyucudur. Pancara rengini veren betalain madddesi, antioksidan özelliği gösterir. Bu sayede serbest radikallerle savaşır, kalbi korur. Pancarı tüketirken aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Çünkü bu sebzenin şeker oranı yüksektir. Özellikle diyabet ve kolesterol hastaları tüketmeden önce doktorlarından onay almalıdırlar. Tüketmin açısından bir engeliniz yok ise haftada 2 yumru yiyebilirsiniz.

YABAN MERSİNİ

Bağışıklık sistemi ilacı olarak bilinir. İçinde bulunan cyanidin maddesi, vücut direncini artırmaya yardımcı olur. Her gün 10 adet yaban mersini tüketerek sağlığınızı korumaya yardımcı olabilirsiniz.

BADEM

Güçlü bir bağışıklık sistemi içim çinko, önemli bir rol oynar. Badem ise çinko bakımından zengin bir kuru yemiştir. Ancak bunun için bademi çiğ tüketmeniz tavsiye edilir.

KİVİ

C vitamini, hücre ve doku onarımında başrolde yerini alır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için C vitaminini doğal kaynaklardan almaya özen göstermelisiniz. Bunun için kivi iyi bir örnektir.

ZENCEFİL

Zencefil, anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların tedavisinde etki edebilecek antimikrobiyal potansiyele sahiptir. Taze zencefili çay olarak tüketebilirsiniz, dilerseniz çorbalarınıza da ekleyebilirsiniz. Taze zencefili rendeleyerek suyunu da sıkıp, limon ve balla karıştırıp tüketebilirsiniz.


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sağlık ve beslenme, pancarın faydaları, koronavirüse karşı beslenme,

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