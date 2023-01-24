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Sofranızın yıldızı Ankara tava tarifi! Tane tane arpa şehriyeli Ankara tava nasıl yapılır?

24.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara tava Ankara'nın en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Klasik et ve pilav uyumundan farklı olan Ankara tava pirinç yerine arpa şehriye ile yapılıyor. Arpa şehriye pilavı sevenlerin bu tarifi kaçırmaması gerekiyor. Ankara tava nasıl yapılır merak ediyorsanız Ankara tava tarifine göz atabilirsiniz.

Sofranızın yıldızı Ankara tava tarifi! Tane tane arpa şehriyeli Ankara tava nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 60dk
Kalori/Porsiyon -

Ankara tava hem mis gibi kokusu hem de enfes lezzetiyle iştah kabartıyor. Ankaralıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Ankara tava yemek davetlerinin yıldızı oluyor. Bol salçayla hazırlanan bu yemeği kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 2 adet kuzu incik (ya da dana incik)
  • 2 adet soğan
  • 3 su bardağı arpa şehriye
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet yeşil biber
  • 2 adet rendelenmiş domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 3 diş sarımsak
  • 3.5 su bardağı sıcak et suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • Servisi için:
  • 1/4 demet maydanoz

TARİF

  • Kuzu incikleri düdüklüde güzelce haşlayın.
  • Tereyağının yarısını ve sıvı yağı tencereye alın ve şehriyeyi kavurun.
  • Kavrulan şehriyeleri bir tepsiye alın. Bir tavada kalan tereyağını eritip soğan ve biberleri kavurun.
  • Üzerine sarımsak, domates ve biber salçası, domates rendesi, karabiber, tuz ve yarım bardak sıcak su ekleyip karıştırın ve birkaç dakika pişirin.
  • Domatesli karışımı arpa şehriyelerin üzerine ilave edip karıştırın.
  • Kuzu incikleri arpa şehriyeli karışımın üzerine dizip incikleri haşladığınız suyu tepsiye ilave edin.
  • Yemeği önceden ısıtılmış 180 derece fırında suyunu çekene kadar pişirin. Fırından çıkardığınız yemeği bir süre dinlenmesi için bekletip servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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