Soğan halkası tarifi: Soğan halkası nasıl yapılır?

Doğal antibiyotik olarak da bilinen soğan girdiği çorbalara, salatalara, yemeklere ayrı bir lezzet katar. Dolması da yapılan soğanın farklı bir hâli de soğan halkasıdır. Eğer isterseniz evinizde kendi mutfağınızda kolaylıkla soğan halkası yapabilirsiniz. İşte soğan halkası tarifimiz...
Soğan halkası dünyanın dört bir yanında tüketilen fast food türünün gözde yiyecekleri arasındadır. Aşağıda malzemelerini görebileceğiniz soğan halkası tarifini verilen tarif aşamalarını uygulayarak siz de hazırlayabilirsiniz.
MALZEMELER
2 soğan
1 çay bardağı un
1 çay bardağı mısır nişastası
1 yumurta
1 şişe soda
2 bardak mısır gevreği
Yarım çay kaşığı tuz
TARİF
Soğanları yarım santimetre kalınlıkta olacak şekilde halka halka dilimleyin.
Derin bir kasede nişasta ve unu karıştırın.
Soğanları bu karışıma bulayın ve bir tabağa alın.
Unlu karışımın kalanına yumurta kırın ve karıştırın.
Üzerine soda ve tuzu ekleyip karıştırın.
Mısır gevreğini rondodan geçirip bu karışıma ekleyin.
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