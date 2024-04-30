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    4. Soğan halkası tarifi: Soğan halkası nasıl yapılır?

    Soğan halkası tarifi: Soğan halkası nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 12:47
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    Doğal antibiyotik olarak da bilinen soğan girdiği çorbalara, salatalara, yemeklere ayrı bir lezzet katar. Dolması da yapılan soğanın farklı bir hâli de soğan halkasıdır. Eğer isterseniz evinizde kendi mutfağınızda kolaylıkla soğan halkası yapabilirsiniz. İşte soğan halkası tarifimiz...

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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Adet 320kal

    Soğan halkası dünyanın dört bir yanında tüketilen fast food türünün gözde yiyecekleri arasındadır. Aşağıda malzemelerini görebileceğiniz soğan halkası tarifini verilen tarif aşamalarını uygulayarak siz de hazırlayabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 2 soğan
    • 1 çay bardağı un
    • 1 çay bardağı mısır nişastası
    • 1 yumurta
    • 1 şişe soda
    • 2 bardak mısır gevreği
    • Yarım çay kaşığı tuz

    TARİF

    • Soğanları yarım santimetre kalınlıkta olacak şekilde halka halka dilimleyin.
    • Derin bir kasede nişasta ve unu karıştırın.
    • Soğanları bu karışıma bulayın ve bir tabağa alın.
    • Unlu karışımın kalanına yumurta kırın ve karıştırın.
    • Üzerine soda ve tuzu ekleyip karıştırın.
    • Mısır gevreğini rondodan geçirip bu karışıma ekleyin.
    • Soğanları bu karışıma bulayın ve kızartın.


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