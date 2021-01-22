Soğan halkasındaki gizli lezzet sırrı! İçindeki malzeme baş döndürüyor...

Hamburgerin, patates kızartmasının eşlikçisi kuşkusuz soğan halkaları. Ancak hazır almak ya da fast food restoranlarından yemek yerine artık çıtır soğan halkalarını kendimiz de yapabiliriz. Hem de onlardan kat kat lezzetli yaparak. İşte peynirli soğan halkası tarifi.

Malzeme Listesi

3 adet kuru soğan

1 paket dilimlenmiş cheddar peyniri (kaşar peynir de olur)

2 adet yumurta

1 kase un

1 kase galeta unu

göz kararı bolca sıvıyağ (kızartma için)

Hazırlanışı

Adım 1

Soğanı halka şeklinde üç eşit parçaya bölün ve içinden halkaları ayırın. Cheddar peynirini soğan halkası genişliğinde kesin.

Adım 2

İki soğan halkasını arada boşluk kalacak şekilde iç içe koyun ve boşluğa dilimlediğiniz cheddar peynirini yerleştirin. Bu şekilde yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin ve buzlukta 1 saat bekletin.

Adım 3

2 yumurtayı bir kasede çırpın. Buzluktan çıkardığınız soğan halkalarını önce una, sonra yumurtaya, sonra galeta ununa, tekrar yumurta ve galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın.

Adım 4

İstediğiniz sos ve yeşillikle ılık servis edebilirsiniz.



