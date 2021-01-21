Anne eli değmiş gibi... İki renkli dumanı üstünde kek tarifi

Mis kokulu, sımsıcak, puf puf bir kek yapmak için kollarınızı sıvadıysanız buyurun mutfağa. İki renkli, içi yumuşacık bu kek çayınızın yanında süper bir eşlikçi olacak.
İKİ RENKLİ KEK MALZEMELERİ
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- 3 su bardağı un
- 3/4 su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 paket kabartma tozu
İKİ RENKLİ KEK NASIL YAPILIR?
- Yumurtalar kırılarak bir kaseye dökülür. Üzerine şeker ilave edilir. Mikser ile orta devirde 2-3 dakika kadar karıştırılır.
- Şeker ve yumurtayı çırptıktan sonra, süt ve sıvı yağ ilave edilir. Ardından bir miktar daha çırpılır.
- Un ilave edilir. Kabartma tozu eklendikten sonra, 1 dakika kadar mikser ile çırpılır.
- Kekin hamurunu pişmeye hazırladıktan sonra 3/2'sini kalıba almak, kalan kısmı da kakao ile karıştırmak için ayırmak gerekir.
İKİ RENKLİ KEK NASIL PİŞİRİLİR?
- 35 dakika fırında pişirilen kek, fırından çıkartılır. Artık servise hazırdır.
- İki renkli kekin en güzel özelliği, kestiğiniz zaman karşılaşılacak desenin sürpriz olmasıdır. Çay saatlerinde afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.
İKİ RENKLİ KEK NASIL SERVİS EDİLİR?