Soğana bir kere para verin sonra evde yetiştirin! İşte adım adım yapılışı

İşte adım adım evde soğan yetiştirme kılavuzu...

Bir bardağın yarısına kadar temiz su doldurun. Soğanın suya düşmemesi için çevresi soğandan daha küçük olan bir bardak veya kavanoz kullandığınızdan emin olun.

Bir soğanın çevresine eşit aralıklarla yerleştirilmiş dört kürdan batırın. Soğanın düşmeden suyun üzerine oturması için sebzenin desteklendiğinden emin olmanız gerekir. Kürdanların soğanın ortasının biraz altına yerleştirildiğinden emin olun.

Kürdanlar bardağın ağzına yaslanarak, soğanı kökleri aşağıya gelecek şekilde camın üstüne koyun. Soğanın kökleri ve tabanı suya batırılmalıdır. Böylelikle, soğanın büyüyebilmesi için kökler su içebilirken, soğanın geri kalanı çürümeyi önlemek için havayla çevrelenecektir.

Camı ve soğanı bol güneş ışığı alan bir pencere pervazına yerleştirin. Soğanın büyümesi için çok fazla güneş ışığına ihtiyacı vardır.

Şimdi, geriye kalan tek şey soğanın büyümesini beklemek. Bir hafta boyunca, köklerin suya doğru uzandığını göreceksiniz ve tepeden yeşil bir filiz çıkacaktır.

Çürümeyi önlemek için suyu bulanık veya kötü kokmadan önce düzenli olarak değiştirin.