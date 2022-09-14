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Soğanlı soğansız boşverin: Tüm püf noktalarıyla Masterchef menemen tarifi! Menemen nasıl yapılır?

14.09.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programı tüm ülke tarafından merakla takip ediliyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda yarışmacı adaylardan 14 Eylül Çarşamba günü ülkemizde sevilen kahvaltılıkları yapmaları istenecek. Fragmanda görülen menemen tarifinin nasıl uygulandığı merak edildi. İşte tüm püf noktalarıyla Masterchef menemen tarifi...

Soğanlı soğansız boşverin: Tüm püf noktalarıyla Masterchef menemen tarifi! Menemen nasıl yapılır?

Menemen ülkemizde en sevilen kahvaltılıklar arasında bulunuyor. Kahvaltı denilince akla menemen geliyor. Menemenin içerisine konulan malzemeler yapan kişinin zevkine göre değişiyor. Bazıları soğanlı tercih ederken bazıları ise menemenin soğansız yapılacağını savunuyor. Masterchef menemen tarifinde ise soğan bulunmuyor. Bu leziz menemen tam kıvamında olacak.

MENEMEN TARİFİ

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 adet yeşil biber (Sap ve çekirdekleri temizledikten sonra, ince ince doğrayabilirsiniz)
  • 3 orta boy domates
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 3 adet yumurta

İsteğe bağlı: kaşar peyniri küçük bir kasenin yarısı kadar yeterli olur.

Yapılışı

Sıvı yağı ve biberleri tavaya alarak biberlerin rengi dönünceye kadar kavurun; ardından üzerine kabukları soyulup küçük küçük doğranmış domatesleri ilave edin.

Kısık ocakta tavanın kapağını kapatarak domateslerin iyice pişmesini bekleyin.

AFİYET OLSUN!

MENEMENİN PÜF NOKTASI

Domatesler çok sulu değil, tavaya yapışıyorsa birazcık kaynar su ekleyebilirsiniz. Genellikle de bu duruma gerek kalmayacaktır.

Domatesler piştikten sonra yumurtaları kırabilirsiniz. Yumurtaları ister ayrı bir kapta çırpıp ekleyin isterseniz gibi tavaya kırıp tavada karıştırabilirsiniz.

Üzerine tuz ve dilediğiniz baharatları ekleyerek yumurtalar pişene kadar bekledikten sonra kaşar peyniri eklemek istiyorsanız bu aşamada peynirleri de ilave edebilirsiniz.

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