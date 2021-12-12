Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi ve malzemeleri...

Hazır baklava yufkası ile hazırlanabilen soğuk baklavanın tarifi merak ediliyor. Soğuk baklava 2021 yılının en çok tercih edilen tatlılarından biri oldu. İşte soğuk baklava tarifi ve malzemeleri...

SOĞUK BAKLAVA MALZEMELERİ NELER?

150g tereyağı

1 paket baklavalık yufka (800g)

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) çay bardağı sıvı yağ (1 çay bardağından bir miktar daha az)

Şerbeti için:



2 su bardağı şeker

1 su bardağı su

2 su bardağı süt

Arası için:



1 kase iri çekilmiş fıstık (isterseniz fındık veya ceviz de kullanabilirsiniz)

Üzeri için:



1 yemek kaşığı süt tozu

2 yemek kaşığı kakao

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ!

İlk olarak soğuk baklava tatlısı için şerbetini hazırlayalım. Bunun için tenceremize şeker ve suyu alarak, malzemeler kaynayana kadar bekleyelim. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alalım ve soğuması için bir süre bekleyelim. Ardından küçük bir sos tavasına ya da küçük bir tencereye tereyağımızı alalım ve iyice eritelim. Yağımız erirken üzerinde bulunan köpükleri bir kaşık yardımı ile alıp tereyağı eritelim.

Yağımızın erimesinin ardından ocaktan alalım ve üzerine sıvı yağımızı ekleyerek iyice karıştırılması gerekmekte.

Baklava yufkamızı tezgaha almalıyız. Ardından kullanacağımız fırın kabımızı yufkamızın kenar kısmına yerleştirerek etrafından bıçak desteği ile keselim.

Baklavanın çok kalın olmasını istemediğimiz için kenarda kalan baklava yufkasını keselim ve daha sonra başka bir tarifte kullanmak için hava almayacak biçimde paketleyerek kaldırabilirsiniz.

Sonrasında daire şeklindeki yufkaların kenarlarında kalan kısımları da aralara yerleştirmek için alın. Sonra bu aşamada baklava yufkalarının kurumaması için yufkalarınızı temiz bir örtü arasında muhafaza edebilirsiniz.

Daire biçimindeki yufkalarımızı alt ve üstte kullanmak için eşit olacak şekilde kesebilirsiniz. Fırın tepsimizin tabanına yağ karışımımızdan 1 kaşık kadar alalım ve fırça ile her yerine gelecek biçimde sürelim.

Sonrasında 1 adet bütün yufkamızdan yerleştirelim.Üzerine kenarlarda kalan parçalardan da bir kaç yaprak yerleştirebilirsiniz. Sonra 1 kaşık daha yağ gezdirin.

Tekrar daire şeklindeki yufkamızdan yerleştirin. Üstüne parçalı yufkalardan yerleştirerek üzerine bir kaşık yağ gezdirin.

Bu şekilde yufkaların yarısını tepsimize üst üste sıralayalım. (Son 2 katta ise tüm yufka parçalarından yerleştirelim.) Ardından baklavanın ara malzemesini yerleştirelim. İsteğe bağlı, iri çekilmiş fıstık kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz fındık ya da cevizde kullanabilirsiniz.

Bu kısımda fırınımızı alt üst fansız ayarda 170°C'de ısınmaya bırakalım.

Fıstıklarımızı yerleştirdikten sonra üst için ayırdığımız yufkalarımızı üst üste, aralarına yağ dökerek aynı şekilde sıralamayı sürdürelim.

Yufkaları yerleştirme işlemi bittikten sonra kenardan taşan kısımlar varsa bıçak ile keselim ve yağdan sürmeye devam edin. Hazırladığımız baklavamızı dilediğimiz boyutta ve biçimde kesebilirsiniz.

Baklavamızı 170°C fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakmalısınız. Tavsiye edilen süre 1 saat 10 dakika kadar pişirmektir. Ancak fırına göre değişir bu süre, acele etmeden güzelce pişmesini beklemekte yarar var. Baklavamız pişerken biz de şerbetimizin sütünü ekleyelim ve karıştırarak bekletilmesi de gerekmekte.

Kızaran baklavamızı fırından alalım ve ilk sıcağının çıkması için 10 dakika civarı sabırla bekleyin.

Soğumuş olan baklavamızın üzerine şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Şerbeti çekmesi için 1 saat kadar tepside dinlenmesi önerilmektedir.

Şimdi sırada baklavamızın üzerini süslemek var. İsteğe bağlı, kakaoyu süt tozu ile karıştırarak açabilirsiniz. Sonra süzgeç yardımı ile baklavanın her yerini bu karışımla kapatın. Buzdolabı yardımıyla dinlendirdiğimiz soğuk baklavamız artık servise hazır.

Son olarak üzerini toz fıstıkla ve çikolata rendesi ile süsleyerek sevdiklerinize servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

