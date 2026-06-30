Soğuk baklavaya rakip geldi! Yoğun ilgi görüyor, kilosu 800-1000 TL

Gaziantepli kadayıf ustası 32 yaşındaki Mehmet Taşçı, geleneksel kadayıfa inovatif bir dokunuş kazandırarak sütlü ve bol Antep fıstıklı "soğuk kadayıf" üretti. Yaz aylarında hafif tatlı arayanların damak zevkine hitap eden yeni ürün, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olmasıyla biliniyor.

Kadayıf ustası Taşçı tarafından geliştirilen soğuk kadayıfta, geleneksel tel kadayıf özel yöntemlerle hazırlanırken klasik şerbet yerine süt bazlı hafif bir karışım kullanılıyor. Tatlının üzeri ise bol Antep fıstığı, çikolata, portakal, yaban mersini, frambuaz ve çilek aromalarıyla süslenerek hem görsel hem de lezzet açısından zengin bir sunum oluşturuluyor.

Yaz mevsiminde ağır şerbetli tatlılar yerine daha hafif alternatiflere yönelen vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını belirten Mehmet Taşçı, geleneksel kadayıfın özünü koruyarak modern damak zevkine uygun yeni bir tatlı ortaya çıkardıklarını söyledi.

"HAVALARIN SICAK GEÇECEĞİNİ BİLDİĞİMİZ İÇİN SOĞUK KADAYIFI GELİŞTİRDİK"

Havaların sıcak olmasını fırsat bilen Mehmet Taşçı, soğuk kadayıfı geliştirdiğini söyleyerek, "Soğuk baklava zaten var, yıllardır var. Yaz aylarının vazgeçilmezi oldu. Ben de kendim soğuk kadayıf ürettim. Hatta bana göre soğuk baklavadan daha güzel oldu. Şu an çok yoğun talep görüyor. Yaz aylarının vazgeçilmez tatlılarından biri olmaya başladı. Bu sene havalar çok sıcak olduğu için böyle bir çalışma yaptık. Aslında uzun süredir bunun üzerinde çalışıyordum. Soğuk kadayıfı geliştirdik, denedik, uğraştık ve sonunda ortaya çıkardık. Deneyen herkes de çok memnun kaldı" dedi.

"BU ÜRÜNÜN TÜM DETAYLARINI BENDEN BAŞKA KİMSE BİLMİYOR"

Ürettikleri soğuk kadayıfın Gaziantep'in yanı sıra bölgede de ilk olduğunu vurgulayan Taşçı, vatandaşların talebine yetişmekte zorlandıklarını söyleyerek, "Ürünümüzün meyveli çeşitleri de var. Portakallı, çilekli, frambuazlı, yaban mersinli, fıstıklı, çikolatalı ve daha birçok çeşidimiz bulunuyor. Bazı ham maddelerini şehir dışından getiriyorum. Hatta Gaziantep'te bile bulunmayan malzemeler kullanıyorum. Şu an bu ürünün tüm detaylarını benden başka kimsenin bildiğini sanmıyorum. Özellikle kullandığımız bazı ham maddeler bu bölgede yok. Ürünlerimizin üzerinde çikolata var, içinde de özel çikolata sosu bulunuyor. Özellikle gençler meyveli çeşitleri çok tercih ediyor. Fıstıklı ürünümüz ise vazgeçilmezimiz. Hatta fıstıklı çeşidimize gelen talebe neredeyse yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HERKES TADINDAN VE FİYATINDAN OLDUKÇA MEMNUN"

İşletmeyi yeni açtıkları için fiyatı makul tuttuklarını söyleyen Taşçı, ilk kez tadan vatandaşların tadından çok memnun kaldıklarını söyleyerek, "Yeni açıldığımız için fiyatlarımızı oldukça makul tuttuk. Kilogram fiyatlarımız 800 liradan başlıyor. Ürüne göre 900 ve bin TL arasında değişiyor. Müşterilerimiz çok memnun. Şu ana kadar herhangi bir şikayet almadık. Gaziantep'te soğuk kadayıfı henüz çok fazla kişi bilmiyor. Tesadüfen dükkanımıza gelen vatandaşlar önce bir porsiyon tadıyor, ardından beğenip paket yaptırarak evlerine götürüyor. Şu an herkes oldukça memnun. Kesinlikle vazgeçilmez bir ürün olduğunu düşünüyorum. Herkesin gelip en az bir kez tatmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"SOĞUK KADAYIF YAZ AYLARI İÇİN ÇOK HAFİF VE FERAHLATICI BİR TATLI"

Birinci sınıf kalitede ürünler kullandığını söyleyen Taşçı, soğuk kadayıfın yaz ayları için çok hafif ve ferahlatıcı bir tatlı olduğunu aktararak, "Ben yıllardır baklava ustasıyım. Yaz aylarında baklavaya olan ilgi doğal olarak azalıyor. Çünkü şerbetli tatlılar sıcak havalarda insanları biraz rahatsız edebiliyor. Soğuk kadayıf ise yaz ayları için çok hafif ve ferahlatıcı bir tatlı. İnsan yedikçe yemek istiyor. Serin bir tatlı olduğu için sıcak şerbetli ürünlerden tamamen farklı. Kullandığımız tüm malzemeler birinci sınıf. Sade yağ, birinci kalite Antep fıstığı, iç fıstık ve en kaliteli çikolataları kullanıyoruz. Kısacası bütün malzemelerimiz en üst kalitededir" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır