Soğuk espriler ve cevapları​: Komik, kısa ve en iyi buzdan soğuk espriler​ - Dünyanın en soğuk esprileri​

Şakalar, insanları güldüren ve eğlendiren durumların sözlü veya yazılı olarak aktarılmasıyla ortaya çıkar. Ancak, doğaçlama yapılan esprilerin yanı sıra yaygınlaşmış, bazen "soğuk" ya da "kötü" olarak adlandırılan espriler de vardır. Bu buzdan soğuk espriler, kimi zaman basit yapılarıyla gülümsetirken, bazen de "iğrenç" ya da "anlamsız" bulunarak farklı tepkilere neden olabilir. Bazı insanlar en iyi soğuk esprilere kahkahalarla gülerken, diğerleri içinse hoş olmayan espriler olarak kalabilir.
Komik soğuk espriler
- Temel pizza ısmarlar. -Pizzacı sorar: 6 parçaya mı böleyim, 8 parçaya mi?' -'6'ya böl, 8 parçayı bitiremem.
- Pişmemiş burgere ne denir? HAMBURGER
- Temel kahvede işe başlar, müşterilerden biri seslenir: -Temel bize üç çay, biri açık olsun. -Hangisi?
- Dört tarafı suyla çevrili çaya ne denir? ADAÇAYI
- Geçen gün arkadaşlarla fırında patates yiyorduk, fırın sıcak geldi bahçeye çıktık.
- GİT’Arı’ getir de biraz şarkı söyleyelim. -Abi arı sokmasın!
- Haydi Unkapanı’na gidip birkaç kapan kuralım. Belki un yakalarız.
- Sinemada on dakika ara dedi, aradım aradım açmadı.
- Geçen gün taksi çevirdim hala dönüyor.
Soğuk espriler sorulu cevaplı
Sorunun ardından gelen esprili cevaplar daha fazla şaşırtmaktadır. Soğuk espriler ve cevapları aşağıdaki gibidir:
Tuvaletteki 10’a ne denir?
SİFON
En güzel yemek yapan Ceren hangisidir?
TENCEREN
İshal olmuş böceğe ne denir?
CIRCIR BÖCEĞİ
Bacaktaki 10’a ne denir?
PANTOLON
Türkiye’nin en yeni şehri hangisidir?
NEVŞEHİR
Yıkanan ton balığına ne denir?
WASHINGTON
Baykuşlar vedalaşırken ne der?
BAY BAY BAYKUŞ
Yemeğin suyuna kim bandı?
KOLİ BANDI
Bebeğe patik giydirmeye çalışmışlar ama giymemiş, neden?
BEBEK ANTİPATİKMİŞ
İngilizler kendi kıllarına ne der?
MICHEAL (maykıl)
Gülen ördeğe ne denir?
KIKIR-DUCK
Kısa soğuk espriler
- İlahi Azrail... Sen adamı öldürürsün!
- Adamın biri güneşte yanmış ama Ay'da düz.
- Hava korsanları uçağı kaçıracaktı ancak yapamadı çünkü uçağı kaçırdılar.
- Canın sıkıldıysa gevşet.
- Sana kıllık yapayım da kıllarını koy.
- Seven unutmaz ama, eight unutur.
En soğuk espriler
- Geçen gün geçmiş günleri aradım ama meşguldü.
- Kaba kuvvet uygulama, kap kırılır.
- Artık aynanın karşısında süslenme, git Manga'nın karşısında süslen.
- Geçen file çorap aldım ama zürafaya almadım.
- Yılanlardan korkma da yılmayanlardan kork.
- Sen kahve içiyorsun, Nurgül Yeşilçay.
- Bak karşıdaki uçak PİSTİ, bir türlü temizlemediler.
- Adamın biri televizyona çıkmış ama bir daha indirememişler.
- Funda Arar dediler hâlâ aramadı.
- Adamın biri güldü, saksıya koydular.
- Uzun lafın kısası U.L.
- Adamın kafası atmış bacakları da eşek.
- Yağmur yağmış, kar peynir!
- Sakla samanı, inekler aç kalsın.
- Dünya döner, Ay köfte.
- Baraj denirse, akan sular durur.
- Ben kamyonu alayım, Leonardo da Vinci.
- Top ağlarda ben ağlamaz mıyım?
- Adamın biri güldü, bahçeye diktiler.