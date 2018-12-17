Soğuk havalarda keyfinizi yerine getirecek birbirinden tatlı 4 sıcak çikolata tarifi

Tahinli sıcak çikolata



İçinizi bir kombi kadar ısıtacak ve inanılmaz lezzetli içeceğe ne dersiniz? Üstelik bu sıcak çikolatamız yöresel; tahinli :) Bu keyfi siz de yaşamak istiyorsanız tarifin detaylarına hemen tık tık!

Espresso sıcak çikolata

Kahve ve çikolata severleri bir araya getirdik. Onları tek bir bardakta aynı keyfe ortak etmek istedik, ne de iyi yaptık! :) Kahveyle çikolatanın uyumuna bayılacaksınız sevgili okur. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Nutellalı sıcak çikolata



Nutellayı ekmeğimize sürmek yerine bu sefer lıkır lıkır içiyoruz. her bir yudumda derin bir ohh çektirecek, keyfinizi ikiye katlayacak nutellalı sıcak çikolata tarifi için tıklayın.

Ballı marshmallow'lu sıcak çikolata

Küçük, büyük demeden herkesin bayılarak içeceği bir sıcak çikolata! Sadece tadı değil sunumu da bir harika dostum :) Tarifin detayları için tıklayın.



