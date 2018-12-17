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Soğuk havalarda keyfinizi yerine getirecek birbirinden tatlı 4 sıcak çikolata tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.12.2018 15:08 | Son Güncelleme

Soğuk kış günlerinin, battaniye altı sohbetlerinin en güzel eşlikçisidir sıcak çikolata. Hele bir de kar manzarası karşı içildiğinde keyfi 10'a katlayacak kadar iddialıdır! Şimdi sizlere bu keyfi yaşatacak birbirinden nefis 4 sıcak çikolata tarifi vereceğiz. Bizden size küçük bir tüyo: Çikolata miktarı ne kadar fazlaysa o kadar lezzetli oluyor bu içecekler...

Soğuk havalarda keyfinizi yerine getirecek birbirinden tatlı 4 sıcak çikolata tarifi

Tahinli sıcak çikolata

sıcak çikolata
İçinizi bir kombi kadar ısıtacak ve inanılmaz lezzetli içeceğe ne dersiniz? Üstelik bu sıcak çikolatamız yöresel; tahinli :) Bu keyfi siz de yaşamak istiyorsanız tarifin detaylarına hemen tık tık!

Espresso sıcak çikolata

espresso

Kahve ve çikolata severleri bir araya getirdik. Onları tek bir bardakta aynı keyfe ortak etmek istedik, ne de iyi yaptık! :) Kahveyle çikolatanın uyumuna bayılacaksınız sevgili okur. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Nutellalı sıcak çikolata

cik
Nutellayı ekmeğimize sürmek yerine bu sefer lıkır lıkır içiyoruz. her bir yudumda derin bir ohh çektirecek, keyfinizi ikiye katlayacak nutellalı sıcak çikolata tarifi için tıklayın.

Ballı marshmallow'lu sıcak çikolata

ballı

Küçük, büyük demeden herkesin bayılarak içeceği bir sıcak çikolata! Sadece tadı değil sunumu da bir harika dostum :) Tarifin detayları için tıklayın.


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Ballı marshmallow'lu sıcak çikolataBallı marshmallow'lu sıcak çikolata
Nutellalı sıcak çikolataNutellalı sıcak çikolata
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Nutellalı sıcak çikolata

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