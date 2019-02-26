YEMEK

Soğuk kış aylarında gribe kalkan: Begova çorbası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.02.2019 09:16 | Son Güncelleme

Boşnak mutfağının geleneksel yemekleri arasında bulunan begova çorbası, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtıp hastalıklara karşı sizi koruyor. Türkiye'de bey çorbası olarak da bilinen begova, kendine has pişirme tekniği ve benzersiz tadıyla da tadanları büyülüyor!

Soğuk kış aylarında gribe kalkan: Begova çorbası

Balkan yemek kültüründe Boşnak mutfağının önemli bir yeri vardır. Et ve hamur işi ağırlıklı mutfakta, lezzetsiz bir yemek bulmak neredeyse imkansız. Boşnakların sofralarını şenlendiren begova çorbası ise kış mevsiminin vazgeçilmezi oluyor. Lezzetinden ziyade sağlığa etkileri de inanılmaz. Boşnaklar hasta olmamak için begova çorbasını sofralarından eksik etmiyor.

Begova çorbası nasıl yapılır?

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Malzemeler:
3 adet tavuk göğsü
3 adet patates
2 adet havuç
1 su bardağı kuru bamya
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı tuz

Terbiyesi için:

50 ml krema
2 yemek kaşığı un
1 çay bardağı limon suyu
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için maydanoz

Nasıl hazırlanır?
Tavuk göğüslerini haşlayın. Haşlama sırasında defne yaprağını tavukların içine katın.
Haşlanan tavukları didikleyin ve tavuk suyunu sonradan kullanmak için bir kenarda bekletin.
Farklı bir kapta limonlu suda kuru bamyaları haşlayın. Bu da hazırsa bir diğer aşamaya geçiyoruz.
Büyük bir tencerede unu ve tereyağını kavurun. Unun topaklanmaması için hızlı ve dikkatli bir şekilde karıştırın.
Unu birkaç dakika kavurduktan sonra tavuk suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
Tavuk suyu kaynamaya başladığında içine tavukları, bamyaları ve minik minik doğradığınız patates ve havuçları ilave edin. Arından tuzunu da ilave edip kaynamaya bırakın.
Orta ateşte yaklaşık 25 dakika pişirin.

Terbiyesi için;

Un, yumurta, krema, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın.
Bildiğiniz terbiye yöntemini uygulayacağız. Çorbanın kesilmemesi için bir kepçe çorbayı terbiyenin olduğu kaba yavaş bir şekilde ilave edin ve karıştırın.
Terbiyenin sıcaklık ayarı eşit olduğunda yavaş bir şekilde çorbaya ilave edin.
10 dakika pişirin ve çorbanız hazır! Afiyet olsun.

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begova çorbası boşnak mutfağı bey Çorbası

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