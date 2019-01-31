Soğuktan etkilenen puhu kuşu, rektörlük bacasına sığındı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 31.01.2019 14:49 | Son Güncelleme

Iğdır'da soğuk havadan etkilenen puhu kuşu, Iğdır Üniversitesi Rektörlük konutunun bacasına sığındı. Yetkililer tarafından tedavisi yapılan puhu kuşu, doğaya bırakıldı.

Soğuktan etkilenen puhu kuşu, rektörlük bacasına sığındı

Ormanlık alanlar, dik yamaçlar, kayalıklar ve dağlarda yaşayan puhu kuşu, soğuk hava nedeniyle Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde bulunan Rektörlük konutunun bacasına girdi. Yırtıcı kuşu fark eden üniversite çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde puhu kuşunun kanatlarında herhangi bir sorun olmadığını, uçma kapasitesinin yerinde olduğunu ve vücut sıcaklığının normale dönmesi ile uçabileceğini ifade etti.

Yetkililer tarafından tedavisi yapılan puhu kuşu, daha sonra Iğdır Üniversitesi'nin Ağrı Dağı'na bakan yamaçlarından doğaya bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
puhu kuşu ığdır

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