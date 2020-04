Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmadı

Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına şefkat eli uzatıyor. Belediye ekipleri, Uludağ yolunda aç kalan can dostlar için kuru mama ve su kapları bıraktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalması ve restoran, lokanta, kafe gibi işletmelerin kapanması, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Karınlarını doyurmakta zorlanan can dostların yardımına ise Osmangazi Belediyesi yetişti. Sokak hayvanlarını hiçbir koşulda unutmayarak düzenli olarak besleyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolundaki beslenme odaklarına kuru mama takviyesi yaptı. Ayrıca yol kenarlarına su kapları bırakan ekipler, tedaviye ihtiyacı olan hayvanları da Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürerek sağlığına kavuşturdu.

İnsanlar kadar sahipsiz sokak hayvanlarının da yaşamlarını kolaylaştırmak için mücadele ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Korona virüse karşı her alanda tedbir alıyoruz. Dolayısıyla sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz. Ekiplerimiz, Osmangazi’nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak sahipsiz hayvanları besliyor. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın. Bizler, dünyadaki tüm canlılara yönelik sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Can dostlarımız bize emanet” dedi.