Sokak kedisi fareyle böyle oynadı

Antakya ilçesinin Saray Caddesi’nde bir sokak kedisinin küçük bir fareyle oyunu amatör kameralara yansıdı. Gördüğü fareyle oyun oynamaya çalışan kedi, fareyi bir tuttu, bir bıraktı. Kedinin oyunuyla ölüm korkusu yaşayan fare ise çareyi kaçmakta buldu.
Farenin kaçarak kurtulmasıyla son bulan oyun sosyal medyada ilgiyle izlendi. (İHA)
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