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Sokak kedisi fareyle böyle oynadı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2019 10:41 | Son Güncelleme

Hatay’da sokak kedisi, gördüğü küçük fareyle dakikalarca oynadı, fare ise çareyi kaçmakta buldu.

Antakya ilçesinin Saray Caddesi’nde bir sokak kedisinin küçük bir fareyle oyunu amatör kameralara yansıdı. Gördüğü fareyle oyun oynamaya çalışan kedi, fareyi bir tuttu, bir bıraktı. Kedinin oyunuyla ölüm korkusu yaşayan fare ise çareyi kaçmakta buldu.

Farenin kaçarak kurtulmasıyla son bulan oyun sosyal medyada ilgiyle izlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kedi fare hatay Antakya

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