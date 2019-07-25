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Sokak köpekleri 12 koyunu telef etti

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GÜNDEM  | 25.07.2019 19:54 | Son Güncelleme

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir ahırın yanındaki bahçeye giren sokak köpekleri 12 koyunu telef etti.

Sokak köpekleri 12 koyunu telef etti

Edinilen bilgiye göre olay, Gürpınar ilçesine bağlı Değirmendüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Ferhat Tanış isimli vatandaş, sabah 06.00 sularında koyunlarını yem vermek üzere ahırdan çitle örülü bahçeye çıkardı. Tanış, koyunlar yemlerini yediği sırada ineklerin bakımını yapmak üzere tekrar diğer ahıra geçti.

'YETKİLİLER BİR ÇARE BULSUN'

İneklerine yem verdiği sırada koyunların sesini duyduğunu ifade eden Tanış, “Bunun üzerine dışarı çıktım. Bir baktım ki koyunlar sağa sola kaçışıyorlar. Koyunlara saldıran 4 köpek gördüm. Kış değil ki kurt gelip saldırsın. Koyunları paramparça ettiler. Şu an 12 koyunum telef oldu. 5’ini kestik ama etleri paramparça olduğu için attık. 2 tane yaralı, 1 tane de kayıp var. Yaklaşık 7 bin lira zararım oldu. Yetkililer bu sokak köpeklerine bir çare bulsun. Allah korusun koyun değil de çocuk olsaydı hesabını kim verirdi” dedi. (İHA)

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Van sokak köpeği koyunları telef etti

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