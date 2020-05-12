Sokak köpekleri, 13 yaşındaki sahibini korumaya çalışan Alman kurdunu parçalayarak öldürdü

Rusya’ya bağlı Laishevsky Bölgesinin Usady köyünde gerçekleşen korkunç olay, sokak kameralarına yansıdı. Bahçede oynayan 13 yaşındaki kız çocuğunun, iki büyük av köpeğini görünce çaresizce ağlama sesinin duyulmasıyla kendilerinin olan Alman kurdu cinsi köpek koşarak araya girer. Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızı, kendi köpekleri korumaya çalışır.

Köpeğinin gelmesinden sonra babasının seslenmesiyle koşarak eve giren kız, hayatını zor kurtardı. İki büyük av köpeğiyle başa çıkamayan Alman kurdu, feci şekilde yaralanarak veterinere kaldırıldı. Kavgadan sonra yerel bir veteriner kliniğine götürülen köpek ne yazık ki kurtarılamadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İki büyük av köpeğinin sahibi olan kişinin etraftaki diğer köpeklere saldırması için köpeklerini sürekli saldığı söyleniyor. Daha önce de benzer bir olayın yaşandığını söyleyen mahalleli, köpeklerin sahibini polise şikayet etti. Köpeklerin sahibinin benzer suçlardan sabıka kaydı olduğu da söylenenler arasında.



