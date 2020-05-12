Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Video
  4. Sokak köpekleri, 13 yaşındaki sahibini korumaya çalışan Alman kurdunu parçalayarak öldürdü

Sokak köpekleri, 13 yaşındaki sahibini korumaya çalışan Alman kurdunu parçalayarak öldürdü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

13 yaşındaki sahibini korumak için elinden geleni yapan Alman kurdu, iki büyük av köpeği tarafından feci şekilde dövüldü. Saldırı sonrası ağır yaralanan Alman kurdu, götürüldüğü veteriner kliniğinde öldü.

Rusya’ya bağlı Laishevsky Bölgesinin Usady köyünde gerçekleşen korkunç olay, sokak kameralarına yansıdı. Bahçede oynayan 13 yaşındaki kız çocuğunun, iki büyük av köpeğini görünce çaresizce ağlama sesinin duyulmasıyla kendilerinin olan Alman kurdu cinsi köpek koşarak araya girer. Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızı, kendi köpekleri korumaya çalışır.

Köpeğinin gelmesinden sonra babasının seslenmesiyle koşarak eve giren kız, hayatını zor kurtardı. İki büyük av köpeğiyle başa çıkamayan Alman kurdu, feci şekilde yaralanarak veterinere kaldırıldı. Kavgadan sonra yerel bir veteriner kliniğine götürülen köpek ne yazık ki kurtarılamadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İki büyük av köpeğinin sahibi olan kişinin etraftaki diğer köpeklere saldırması için köpeklerini sürekli saldığı söyleniyor. Daha önce de benzer bir olayın yaşandığını söyleyen mahalleli, köpeklerin sahibini polise şikayet etti. Köpeklerin sahibinin benzer suçlardan sabıka kaydı olduğu da söylenenler arasında.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
Arıların, yuvalarına giren katil eşek arısını öldürdüğü görüntüler kan dondurduArıların, yuvalarına giren katil eşek arısını öldürdüğü görüntüler kan dondurdu
Görenleri şaşkına çeviren orangutan, öyle bir şey öğrenmiş ki...Görenleri şaşkına çeviren orangutan, öyle bir şey öğrenmiş ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Her adımında yüzünüz kızaracak… İşte utandıran aşamalar

Her adımında yüzünüz kızaracak… İşte utandıran aşamalar

Disney çark etti! Yeni Karayip Korsanları'nda Johnny Depp sürprizi

Disney çark etti! Yeni Karayip Korsanları'nda Johnny Depp sürprizi

Gladyatör, kaplandan canını zor kurtarmış

Gladyatör, kaplandan canını zor kurtarmış

En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Hayatını geride bırakıp, kabilede yaşamaya başlayan Norveçli mühendis

Hayatını geride bırakıp, kabilede yaşamaya başlayan Norveçli mühendis

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Virüs yüzünden 24 saat yaşar dediler... Annesine kavuştuğu anlar göz yaşarttı

Virüs yüzünden 24 saat yaşar dediler... Annesine kavuştuğu anlar göz yaşarttı

TikTok videosu çekerken ölümden döndü! Cam kapının üstüne 'uçtu'

TikTok videosu çekerken ölümden döndü! Cam kapının üstüne 'uçtu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Star Wars Günü şerefine Stormtrooper kıyafeti giyen kadın polis tarafından yere yatırılıp kelepçelendi

Her şey yanlış anlaşılınca Star Wars Günü kâbusa döndü

Arıların, yuvalarına giren Asya Dev Eşek Arısını öldürdüğü görüntüler kan dondurdu

Arıların, yuvalarına giren katil eşek arısını öldürdüğü görüntüler kan dondurdu

Uyuşturucu bağımlısı evsiz adamın görünümündeki inanılmaz değişim

Uyuşturucu bağımlısı 1 dakikada bambaşka biri oldu

Borsadan 1.6 milyon dolar kazanan CEO, parayı çalışanlarına dağıttı

CEO öyle bir sürpriz yaptı ki, çalışanlar duyduklarına inanamadı

Dövmelerine 20 bin sterlin harcayan Amber Luke dövmesiz halini paylaştı

Son paylaşımı şoke etti: Dövmesiz halini gören gözlerine inanamadı!

Kayıp dünyadaki kabileye katılmak için hayatını geride bıraktı

Hayatını geride bırakıp, kabilede yaşamaya başlayan Norveçli mühendis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.