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Sokak köpeklerini sahiplendirmek için öyle bir şey yaptı ki

gizemino gizemino
YAŞAM  | 17.04.2019 09:42 | Son Güncelleme

İngiliz fotoğrafçı Josie Baughan barınakta bulunan köpeklerin daha hızlı sahiplenilmesi için ilginç bir proje başlattı. İşte birbirinden tatlı can dostlarımızın muhteşem fotoğrafları

Sokak köpeklerini sahiplendirmek için öyle bir şey yaptı ki

Evinizi, arkadaşlarınızı, ailenizi, kısacası tüm hayatınızı arkada bıraktığınızı düşünün. Farklı kokular, farklı sesler, bambaşka insanlar... İşte barınaktaki köpeklerin birçoğu tam olarak bunu yaşıyor.

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Her ne kadar şimdilik kendilerine "güvenli" sayılabilecek bir ev bulsalar da aslında onlar sıcacık bir kucak, sevgi dolu bir yuva bekliyorlar. Ama ne yazık ki barınaktaki süreleri günden güne uzuyor. İşte bu yüzden fotoğrafçı Josie Baughan muhteşem bir proje başlattı.

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İngilterede bulunan "The artisan hound" barınaktaki köpeklerin aslında ne kadar şevkat dolu, ne kadar güzel olduğunu göstermek için onları barınaklardan alıp, doğal ortamlarında bulunurken fotoğraflarını çekiyor.

Amaç insanlara barınaklarda bulunan köpeklerin sahiplenildikten sonra ne kadar değişeceğini göstermek.

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İngiliz fotoğrafçı Josie Baughan projeyle ilgili şunları söyledi:
"Köpekleri sahiplenmek isteyen ya da düşünen kişilere, barınaktaki köpeklerin günlük hayatta nasıl durduğunu göstermek için bu fotoğrafları çekiyorum. Barınakta bulunan köpeklerin kimi sakin kimi ise çok huysuz ama bunun sebebi tamamen çevresel faktörlerden. Bazıları sokağa fırlatılmış, bazıları hasta diye veterinerde kalmış ve bir daha ailesini hiç görmemiş. Bu fotoğraflar sayesinde evlat edinmek isteyenler onları günlük hayatta nasıl göründüklerini görecek belki de onları nihayet evlat edinecekler. Başta buna ne gerek var ki diye düşünenler oldu ama sonuç ortada. Ne yazık ki insanlarımız hala barınaktaki köpeklere güvenmiyor. Halbuki iki fotoğraftaki de aynı köpek. Ama algı başka bir şey."

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barınaktaki köpekler barınak köpek köpek sahiplenme

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