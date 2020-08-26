Sokak Lezzetini Mutfağınıza Taşıyın: Sosisli Tarifi

Kendine has ekmeğiyle sokak lezzetleri arasında kendine yer bulan buharda ya da ızgarada pişmiş sosisi evde de yapabilirsiniz. Evde tost makinesinde, tavada ya da haşlayarak yapabileceğiniz sosisi turşu, garnitür ve peynir kullanarak servis edebilirsiniz.

Almanya ve ABD’de çok popüler olan bu sokak yemeği hot dog diye adlandırılır. Tezgahlarda ve arabalarda bir işçi sınıfı yemeği olarak da bilinen sosisli şimdilerde tüm dünyada enfes bir atıştırmalık olarak tüketilmekte. Türkiye’de de her köşe başında bir sosisli dükkanı görmeniz mümkün. Bu lezzeti sokakta yemek yerine evde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Harika soslarla da tatlandırabileceğiniz sosisli yapımı pratik olmasıyla da tercih edilir. Evde sosisli nasıl yapılır ve sosisli için hangi malzemeler gereklidir?

Sosisli İçin Malzemeler

4-6 adet sosisli

4-6 adet sandviç ekmeği

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı margarin

3 su bardağı kadar kaynar su

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı un

Ketçap, mayonez, (dilerseniz)

Garnitürü için

Salatalık turşusu

Jalapeno

Haşlanmış mısır

Hardal sos malzemeleri

50 gram hardal tozu

Yarım su bardağı kadar su

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı bal

2 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 tatlı kaşığı muskat

Hardal Sos Yapılışı

Hardal tozunu bir kaseye alıp suyla çırpın üzerine azar azar zeytinyağı, limon suyu, sirke ve balı ekleyin. En son zerdeçal ve muskatı da ekleyip karıştırın.

Sosisli Nasıl Yapılır?

Sosisli tarifi için margarin ve unu biraz tencerede kavurduktan sonra salçayı ilave edin. Ve üçünü birlikte kavurun. Orta ateşte bu şekilde kavurarak 2-3 dakika kadar pişirin. Daha sonra sıcak suyu ilave edin. Tuzu ilave edin. Salçalı sosunuz kaynayınca sosisleri ilave edebilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık 20-30 dakika kadar sosisleri haşlayın. Pişen sosisleri ekmeklerin arasına koyun ve sosları zevkinize göre ekleyin. Garnitürü için de salatalık turşusunu halka oluşturacak şekilde kesin. Daha sonra jalapeno ve mısırlarla birleştirip bir kase içerisinde karıştırdıktan sonra sandviç ekmeklerinin arasındaki pişen sosislerin üzerine ekleyebilirsiniz.

Evde Lezzetli Sosisli İçin Püf Noktaları

Sosisli haşlama tarifi her ne kadar kolay görünse de sosisin pişirilmesi konusunda belirtilmesi gereken hususlar bulunur. Öncelikle pişirme süresi sosisin tazeliğine göre değişmekle birlikte pişmesi ve tadını tam olarak çiğ bir şey yiyormuş gibi hissettirmemesi için uzunca bir süre haşlanması gerekir. İyi pişmiş bir sosislinin pişme süresi tahmini 30 dakika kadar olsa da etin pişme derecesi sizin damak tadınıza kalmış bir husustur. Bu süre değişebilir.

En fazla tercih edilen hali salçalı olsa da sosisli tarifi salçalı bir şekilde yapmak istemiyorsanız alternatif olarak sosisleri suda da haşlayabilirsiniz. Bu sayede de dilediğiniz sosu daha sonradan ekleyebilirsiniz.

Avakado, Paprika değişik tatları bir arada kullanarak dip sos yapabilirsiniz.

Hardal sos yaparken tüm malzemeleri aynı anda karıştırmak büyük bir hatadır. Suyun yarısına malzemelerin yarısını ekleyerek bir süre karıştırıp kalan malzemeleri de daha sonra dahil etmeniz kıvamında bir sos için gereklidir.

Eğer sosisi haşlama sevmiyorsanız ızgarada da pişirebilirsiniz. Bu şekilde yaparken sosislere çizik atmayı unutmamalısınız.

Sosisli Nasıl Servis Edilir?

Fast food kültürünün bu eski ve oldukça popüler lezzeti mutlaka sıcak tüketilmelidir. İçeriğindeki soslar soğuk da olsa muhakkak sosis sıcak olmalıdır. Aynı zamanda üzerine rendelenmiş kaşar, parmesan ilave edebilir hatta daha özel bir şeyler yapmak istiyorsanız cheddar peyniri de eritebilirsiniz.

Temel olarak daha çok klasik haliyle ketçap, mayonez ve salatalık turşusu ile gördüğümüz sosisliyi kendi alışkanlıklarınıza ve damak zevkinize göre renklendirebilir ve bu lezzete farklı bir soluk getirebilirsiniz.

Sosisli Kalorisi Ne Kadardır?

Orta büyüklükte bir sandviç ekmeğinde hazırlanmış orta büyüklükte bir sosisli yaklaşık olarak 440 kaloridir. İçerisinde hem beyaz ekmek oluşu hem de sosların kalorisi düşünüldüğünde pek de kalorisi düşük bir öğün değildir. Atıştırmalık olarak tercih edilen sosisliyi eğer diyetteyseniz ekmeksiz tüketmeniz gerekir.



