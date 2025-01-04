Sokak lezzetlerini evde denemek isteyenler için 10 vegan uyarlama

1. Vegan Tantuni

2. Vegan Kokoreç

Tantuni en güzel sokak lezzetlerinden biri. Bu lezzeti vegan hale getirmek aslında çok kolay. Soya kıyması ile yapabileceğiniz tantuniyi baharatlayarak klasik bir tantuni deneyimi yaşamanız mümkün!



Tantuniden sonra kokoreç de vegan şekilde yapılabilir. Bunun için ihtiyacınız olan istiridye mantarı. İstiridye mantarını ince doğrayıp üzerine kekik, kırmızı biber ekliyoruz. Aynı sokaktaki kokoreç gibi olacak vegan kokoreç ekmek arası en güzel lezzetlerden.

3. Falafel Dürüm



Falafel zaten bir vegan lezzeti. Nohutlu olduğu için veganların çok tercih ettiği falafel, dürüm olarak tam bir sokak lezzeti. Falafeli evde hazırlayıp kendinize güzel bir dürüm yapabilirsiniz.

4. Vegan Hot Dog



Klasik sosisliyi vegan sosislerle yaparak vegan bir hot dog yapabilirsiniz. Ekmek arasına koyacağınız sosisi çeşitli soslarla tatlandırarak vegan bir hot dog yapmanız mümkün.

5. Vegan Çiğ Köfte



Etli çiğ köftenin de vegan alternatifi var desek. Et yerine haşlanmış mercimek koyabileceğiniz çiğ köfte mis gibi oluyor. İçine baharatlarını da eklediğinizde hepimizin bildiği o çiğ köfteden hiç farklı kalmıyor.

6. Vegan Gözleme



Sokak lezzeti denilince gözlemeyi es geçmek olmaz. Peynirli, patatesli ya da ıspanaklı yaparak gözlemeyi vegan hale getirebilirsiniz. Baharatlarla lezzetlendirdiğiniz gözlemeyi tavada pişirerek afiyetle yiyebilirsiniz.

7. Vegan Kumru



Sucuk yerine baharatlı tofu, sosis ve peynirleri vegan tercih edebileceğiniz kumru ile güzel bir sandviç hazırlayabilirsiniz. İzmir usulü kumruyu vegan yapmak işte bu kadar kolay!

8. Vegan Ayvalık Tostu



Tostu peyniri vegan alarak yapabilirsiniz. Eğer ayvalık tostu yapmak istiyorsanız da sucuğu vegan tercih edebilirsiniz. Bu sayede çok sevilen bu sokak lezzetini vegan şekilde hazırlayabilirsiniz.

9. Vegan Kumpir



Kumpir aslında vegan bir tarif. Sadece birkaç vegan olmayan ürünü var, onları da vegan ürünlerle değiştirirseniz kolayca tam bir vegan tarif olabilir. Tereyağı ve kaşarı vegan olanlardan seçerseniz vegan bir kumpiriniz olabilir.

10. Vegan Lahmacun



Lahmacunun da bir sokak lezzeti olduğunu söyleyebiliriz. Bu lezzeti de kolayca vegan yapmak mümkün. Bunun için hamuru aynı hazırlıyoruz ama içi biraz değiştiriyoruz. Baharatlarla lezzetlendirilmiş mercimeği hamura yayıp aynı lahmacun gibi pişirmeniz yetiyor.