Mynet Trend

Sokak ortasında dehşet saçmıştı! Ve yakalandı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 02.06.2019 20:01 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal'da motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu. Kadının ayağına iki kez ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün saat 19.30 sıralarında Yakacık Mahallesi, Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kıymet Kökten isimli kadın caddede bulunan fırının önünde beklerken, motosikletle gelen kasklı 2 kişi fırına yanaştı. Bir süre sonra motosikletten inen şüphelilerden biri Kökten'in ayağına 2 el ateş açtı. Gökten korku ile fırına koşarken, kasklı şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökten ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kurşunların kadının ayağını sıyırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de saldırının yaşandığı alanı şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın fırının önünde beklerken, motosikletle2 kişi geliyor. Fırının önünde duran şüpheliler bir süre bekliyor. Motosikletten inen şüphelilerden biri elindeki silahla kadının ayaklarına 2 kez ateş ediyor. Kadın fırına kaçmaya çalışırken, şüpheliler motosiklete hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri saldırıdan sonra olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında A.O.S. (26)ve F.V. (37) isimli 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Sahilde yer kalmadı! İlçede doluluk oranı yüzde 90'a ulaştıSahilde yer kalmadı! İlçede doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
24 yıldır kimse fark etmedi! Tesadüfen bulundu24 yıldır kimse fark etmedi! Tesadüfen bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Kartal saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Devri kapandı! İşte yerine gelen isim...

Devri kapandı! İşte yerine gelen isim...

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

24 yıldır kimse fark etmedi! Tesadüfen bulundu

24 yıldır kimse fark etmedi! Tesadüfen bulundu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

'Tapulu malım' dediği alt geçidi trafiğe kapattı

'Tapulu malım' dediği alt geçidi trafiğe kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahilde yer kalmadı! İlçede doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Sahilde yer kalmadı! İlçede doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

24 yıldır kimse fark etmedi! Tesadüfen bulundu

24 yıldır kimse fark etmedi! Tesadüfen bulundu

Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Komşularına kurşun yağdırdı! Sebebi ise şaşkına çevirdi

Eski kız arkadaşının uygunsuz görüntülerini paylaşan kişi gözaltına alındı

İğrenç olayda gözaltı! Sevgilisin görüntülerini gizlice çekip...

Hayırsever, girdiği markette veresiye defterindeki borçları ödedi

Gizemli hayırsever veresiye defterindeki borçları ödedi

Koyun otlatmak için çıktı, haber alınamıyor

Koyun otlatmak için çıktı, haber alınamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.