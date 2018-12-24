Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Tam 80 dikiş aldı

Olay merkez Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi'nde 11 Aralık Salı günü gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Necdet Erdoğan Artural (35), arkadaşlık teklifini reddeden Serap Sağlam'ı (31) daha önce bir kez darp edip, bir kez de kırdığı soda şişesi parçasıyla yaraladı. Serap Sağlam'ın erkek arkadaşının yanına giden Artural, Sağlam'ı öldüreceğini söyledi. Daha sonra da caddede karşılaştığı genç kadına saldırdı. Bıçakla boynunu ve yüzünü kesmeye çalıştı. Bu arada, genç kadın eliyle yüzünü kapatınca saldırgan genç kadının ellerini de kesti.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR KURTARDI

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Sağlam, yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Genç kadın çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ise eşkalini belirlediği saldırganı kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TAM 80 DİKİŞ ATILDI

Genç kadının ise kaşı, burnu, kulağı, boynuna ve ellerine tam 80 dikiş atıldı. Ölümden dönen Sağlam korku dolu anları şöyle anlattı: