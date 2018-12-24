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Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Tam 80 dikiş aldı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 24.12.2018 11:02 | Son Güncelleme

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ellerinden, yüzünden, kaşından, burnundan ve boynundan yaralandı. 80 dikiş atılan Serap Sağlam, "Erkek arkadaşıma 'onu öldüreceğim' demiş daha sonra da yanıma gelip direk bıçakla saldırdı" dedi.

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Tam 80 dikiş aldı

Olay merkez Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi'nde 11 Aralık Salı günü gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Necdet Erdoğan Artural (35), arkadaşlık teklifini reddeden Serap Sağlam'ı (31) daha önce bir kez darp edip, bir kez de kırdığı soda şişesi parçasıyla yaraladı. Serap Sağlam'ın erkek arkadaşının yanına giden Artural, Sağlam'ı öldüreceğini söyledi. Daha sonra da caddede karşılaştığı genç kadına saldırdı. Bıçakla boynunu ve yüzünü kesmeye çalıştı. Bu arada, genç kadın eliyle yüzünü kapatınca saldırgan genç kadının ellerini de kesti.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR KURTARDI

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Sağlam, yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Genç kadın çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ise eşkalini belirlediği saldırganı kısa sürede yakaladı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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TAM 80 DİKİŞ ATILDI

Genç kadının ise kaşı, burnu, kulağı, boynuna ve ellerine tam 80 dikiş atıldı. Ölümden dönen Sağlam korku dolu anları şöyle anlattı:

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'BIÇAKLA YÜZÜMÜ KESMEYE ÇALIŞTI'

"Şahıs, erkek arkadaşıma gelip 'onu öldüreceğim' demiş. Ben de o sıra İnönü Caddesi'ndeydim yanıma geldi. Hemen bıçakla saldırdı ben kendimi korumaya çalıştım. Ama bıçakla yüzümü kesmeye başladı. Ben elimle yüzümü kapatınca elimi kesti. Boynumu, kulağımı, burnumu her yerimi kesti bana 80 dikiş atıldı. Ölümden son anda kurtuldum. Bu şahıs bana daha önce de saldırdı. Bana kafayı takmış. Ben onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum."

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(İHA)

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kadın adana bıçak

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