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Sokak ortasında hamile eşini kovalayan kocayı mahalleli durdurdu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 23.09.2019 21:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kocasından şiddet gördüğü iddiasıyla sokak ortasında koşturan 2 çocuk annesi hamile kadının yardımına esnaflar koştu.

Edinilen bilgilere göre, Yavuzselim Mahallesi’nde 2 çocuk annesi olan ve üçüncü çocuğuna hamile olduğu öğrenilen S.S. ile kocası F.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşi F.S’den şiddet gördüğü iddia edilen S.S., elindeki çocuğu ile sokak ortasında koşmaya başladı. Olaya müdahale ederek F.S’yi sakinleştirmeye çalışan esnaflar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, F.S. esnafların ellerinden kurtularak eşini kovalamaya başladı. Bunun üzerine esnaflar da F.S’yi yakalamak için koşuşturdu. Yaşanan olay iş yeri kameralarına da yansıdı.

BİNANIN BAHÇESİNE GİREREK YARDIM İSTEDİ

Çocuğuyla birlikte sokak ortasında korkuyla kaçan kadın, bir binanın bahçesine girerek ikamet sakinlerinden yardım istedi. Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen F.S., olay yerine gelen polis ekiplerince polis merkezine götürüldü. Hamile kadına olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. S.S., burada yapılan tedavisinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hamile kadın Adıyaman

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