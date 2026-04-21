Sokaklara buzdolabı yerleştirildi: İçindeki her şey ücretsiz!

Polonya’da şehirlerin farklı noktalarına yerleştirilen kamusal buzdolapları, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda ulaştırmayı amaçlıyor. Ülke genelinde yaklaşık 1.600 buzdolabı projesine ulaşıldı.

HEM BIRAKIYORLAR HEM DE ALIYORLAR

Sistem oldukça basit işliyor. DW News haberine göre, insanlar evlerinde artan ya da tüketemedikleri gıdaları bu buzdolaplarına bırakıyor, ihtiyacı olan kişiler ise hiçbir kayıt, başvuru veya kimlik göstermeden bu gıdalara ulaşabiliyor. İçerisinde çoğunlukla çorba, ekmek, meyve ve sebze gibi temel ürünler bulunuyor. Aynı sistemde birçok kişi hem yemek bırakıp hem de alarak döngüsel bir dayanışma modeline katkı sağlıyor.

TAMAMEN ANONİM

Projenin en önemli yönlerinden biri, tamamen anonim olması. Bu sayede hem gıda israfı azalıyor hem de ihtiyaç sahipleri doğrudan besin gıdalarına ulaşmış oluyor. Ayrıca buzdolapları çocuklar için de eğitici bir alan haline gelmiş durumda. Çocuklar paylaşmayı günlük yaşam içinde öğrenerek büyüyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,89 Vade 6 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% faizli fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 12 Ay Kredi Tutarı 70.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Küçük bir yerel fikir olarak başlayan bu uygulama kısa sürede büyüyerek ülke geneline yayıldı.