Sokakta çıplak adam paniği! Polis harekete geçti

Kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen M.Y., yolda yürürken kıyafetlerini çıkarmaya başladı.
GÖZALTINA ALINDI
Bir süre çırılçıplak yürüyen M.Y., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen M.Y., daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
M.Y., ifadesinin alınmasının ardından çağrılan ailesine teslim edildi. (DHA)
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