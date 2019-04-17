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Sokakta çıplak adam paniği! Polis harekete geçti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 17.04.2019 19:47 | Son Güncelleme

Osmaniye’de sokakta soyunup çırılçıplak yürüyen M.Y. (26) gözaltına alındı.

Kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen M.Y., yolda yürürken kıyafetlerini çıkarmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bir süre çırılçıplak yürüyen M.Y., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen M.Y., daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

M.Y., ifadesinin alınmasının ardından çağrılan ailesine teslim edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye çıplak adam

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
akp sayesinde daha çok çıplak vatandaş çıkacak.daha durun turpun büyüğü heybede.
Yaz geliyor Cukurova ısınmaya baslıyor hazırlık yapmıs
çıplak vatandaş gerçek oldu?
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