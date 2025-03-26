Sokakta çıplak kovalamaca! Meksika'da çantası çalınan bir kadın hırsızın peşinden o halde koştu...

Güney Amerika'da, sıradan bir günün sakin atmosferi, bir kadının üstsüz şekilde sokakta hırsızla kovalamaca yaparken aniden bozuldu. Olay, taco dükkanının önünde oturan bir grup insanın şaşkın bakışları arasında gerçekleşti. Genç kadın, otelde üzerini değiştirirken çantasının çalındığını fark etti ve ne kadar dikkat çekici olacağına aldırış etmeden hemen sokağa fırlayarak hırsızın peşine düştü.

KİMSE YARDIM ETMEDİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, genç kadın otelde kıyafetlerini giyme hazırlığı yapıyordu ki, bir adam hızla yanına yaklaşarak çantasını kapıp kaçmaya başladı. Kadının, üstsüz bir şekilde sokağa fırlayıp peşinden gitmeye başladığı bu kovalamaca, çevredeki insanlar tarafından şaşkınlıkla izlenmekle yetindi. Olayın şok edici yönlerinden biri de çevredeki bireylerin kadına yardım etmemesi oldu.

YARDIM EDİLMEYEN KADIN

Görüntülerde, çevredeki birçok insanın olay karşısında kayıtsız kaldığı ve kadına yardım etmediği açıkça görülüyor. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, insanların bu tür durumlarda daha duyarlı olması gerektiğini vurgularken, genç kadının cesaretine de hayran kaldı. Ancak, bu olayın, bölgede artan suç oranlarıyla ilgili endişeleri de gündeme getirdiği ifade ediliyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kadının çantasını geri alıp almadığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak polis, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Yerel yetkililer, olayın bölgedeki güvenlik endişelerini artırdığı ve benzer vakaların önüne geçilmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundular.