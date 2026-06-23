Sokakta görenler şaşkına döndü! Robot dilenciler ortaya çıktı: 'Elektrik faturamı ödeyin'

Hong Kong merkezli haber sitesi HK01'in aktardığına göre, son günlerde Pekin, Chengdu ve Fuzhou gibi şehirlerde dilenir pozisyonda duran insansı robotlara rastlandı. Fenomen dizi Black Mirror'dan bir sahneden fırlamış gibi hissettiren görüntüler şaşkınlıkla karşılandı.

Bazı robotların diz çökerek başlarını öne eğdiği, bazılarının ise yerde çömelmiş halde insanların önünde beklediği görüldü.

ÜZERLERİNDEKİ MESAJLAR DİKKAT ÇEKTİ

Robotların önüne bırakılan yazılar ise görenleri hem güldürdü hem düşündürdü. Bazı robotların üzerinde "Telefonumu şarj edecek param yok" ve "Lütfen elektrik faturamı ödeyin" gibi ifadeler yer aldı.

Daha da ilginci, bu mesajların yanında dijital ödeme yapılabilmesi için QR kodları bulunuyordu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Görüntülerin kısa sürede viral olmasının ardından sosyal medyada hararetli tartışmalar başladı.

Birçok kişi, olayın dikkat çekmek amacıyla hazırlanmış bir performans, sosyal deney veya sanat çalışması olabileceğini savundu.