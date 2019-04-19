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Sokakta köpek bulduklarını sandılar ama gerçek bambaşka çıktı!

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EĞLENCE  | 19.04.2019 09:36 | Son Güncelleme

Tatile çıktıklarında sokakta kimsesiz bir köpekle karşılaşan çift, köpeği sahiplenip evine götürdü! Her şey çok güzel giderken gerçek aylar sonra ortaya çıktı! İşte yok artık dedirten hikaye

Sokakta köpek bulduklarını sandılar ama gerçek bambaşka çıktı!

Chow Chow cinsi köpekleri biliyor musunuz? Hani Çin'den gelen, minik ayı yavrusuna benzeyen köpekler... Çoğu insana göre bu köpekler gerçekten de ayıya benziyor. Ama yavruyken o kadar savunmasız ve o kadar tatlı oluyor ki sokakta bir başına görseniz, ona hemen sıcak bir yuva vermek isterdiniz... Nitekim şimdiki çift tam olarak bunu yapmış. En azından onlar Chow Chow aldıklarını sandılar...

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Köpek mi yoksa...

Su Mou ailesiyle birlikte Çin'in Yunnan kentinde yaşıyor. Su ve ailesi gittikleri bir tatilde, sokakta, yapayalnız bir köpek buldu. Aç olduğunu düşündükleri için yemek yedirdi daha sonra sahiplenmek istediler. Chow Chow ya da kangal kırması arasında gidip gelen aile en sonunda köpeğe sıcak bir yuva açtı ve evlerine aldılar.

Su'nun ailesi evlerine gelen bu yeni ferdi bağrına bastı. Tatilden eve dönerken sürekli ne isim koyacaklarını düşünürken en sonunda "Minik Kara" adını verdiler. Hatta yol üzerinde bir petshopa girerek Minik Kara için mama, kap ve diğer ihtiyacı olabilecek şeyleri aldılar.

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Minik Kara yeni evine iyice alışmıştı. Sağlıklı besleniyor, uyuyor hayatından çok memnun davranıyordu. Aile Minik Karanın neye dönüşeceğini merak ediyorlardı: Chow Chow mu yoksa kangal mı?

Neyse ki bu iki cinsten biri de olmadı. Bir köpek iki yılda 113 kiloya ulaşıp, 1 metre boya sahip olunca asıl gerçek orada ortaya çıktı. Minik Kara ne kadar yerse o kadar büyüyor, kafesin önünden geçenler için kendilerini sevsin diye iki ayağının üstünde duruyor.

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Bu konuda endişe duymaya başlayan aile köpeğin adını minikten büyüğe çevirdi. En sonunda hayvanın günden güne vahşileştiğini görmeye başladılar ve eve yetkilileri çağırdılar.

Polis memurlarıyla gelen hayvan yetkilileri öncesinde, Su ve ailesini evlerinde vahşi hayvan besledikleri için ceza yiyeceklerini söyledi ama su ve ailesi halen sokakta bulduklarında köpek sandıklarını, o yüzden eve getirip ona bir köpek gibi baktıklarını anlattı.

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Yetkililer hayvanı inceledikten sonra hayvanın, Asya kara ayısı olduğunu açıkladı. Duyduğuna inanamayan Su şoke oldu. Bunca zamandır evinde kocaman bir ayı besliyordu. Evet Çinli aile bunca zaman köpek diye sanıp ayı büyütmüşler.

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Asya kara ayısı

Asya kara ayısı, ayıgiller familyasının Ursus cinsine ait bir türdür ve "Tibet kara ayısı" ya da "Himalaya kara ayısı" olarak da bilinir. Bu ayılar kış uykusuna yatmaz, yatsa bile bu derin ve gerçek bir kış uykusu değildir. Erkekler ortalama 120–170 kg, dişiler ise 80–130 kg arsındadır.

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