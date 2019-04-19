Sokakta köpek bulduklarını sandılar ama gerçek bambaşka çıktı!

Chow Chow cinsi köpekleri biliyor musunuz? Hani Çin'den gelen, minik ayı yavrusuna benzeyen köpekler... Çoğu insana göre bu köpekler gerçekten de ayıya benziyor. Ama yavruyken o kadar savunmasız ve o kadar tatlı oluyor ki sokakta bir başına görseniz, ona hemen sıcak bir yuva vermek isterdiniz... Nitekim şimdiki çift tam olarak bunu yapmış. En azından onlar Chow Chow aldıklarını sandılar...

Köpek mi yoksa...

Su Mou ailesiyle birlikte Çin'in Yunnan kentinde yaşıyor. Su ve ailesi gittikleri bir tatilde, sokakta, yapayalnız bir köpek buldu. Aç olduğunu düşündükleri için yemek yedirdi daha sonra sahiplenmek istediler. Chow Chow ya da kangal kırması arasında gidip gelen aile en sonunda köpeğe sıcak bir yuva açtı ve evlerine aldılar.

Su'nun ailesi evlerine gelen bu yeni ferdi bağrına bastı. Tatilden eve dönerken sürekli ne isim koyacaklarını düşünürken en sonunda "Minik Kara" adını verdiler. Hatta yol üzerinde bir petshopa girerek Minik Kara için mama, kap ve diğer ihtiyacı olabilecek şeyleri aldılar.

Minik Kara yeni evine iyice alışmıştı. Sağlıklı besleniyor, uyuyor hayatından çok memnun davranıyordu. Aile Minik Karanın neye dönüşeceğini merak ediyorlardı: Chow Chow mu yoksa kangal mı?