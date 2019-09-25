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Sokakta uyurken üstünden araba geçti

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 25.09.2019 07:15 | Son Güncelleme

Öğlen yemeğinden sonra sokakta yere mat serip uyuyan bir adam dehşeti yaşadı. Adamın uyuduğu esnada otoparktan çıkan bir aracın sürücüsü, uyuyan adamı fark etmedi ve ayağının üzerinden geçti. O anlar ise sokak kameralarına yansıdı.

Olay, Çin'in Zheijang eyaletine bağlı Ningbo şehrinde meydana geldi. Liang isminde bir inşaat işçisi, öğlen yemeğinden sonra sokakta biraz kestirmek istedi. Yere mat koyan işçi, matın üzerinde uyuyakaldı. O sırada sokakta bulunan otoparktan beyaz bir arabanın çıktığı görüldü. Arabanın sürücüsü, yerde uyuyan Liang'ı görmedi ve ayağının üzerinden geçti.

Hafif yaralanan Liang'ın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin kaza evsiz adam

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