Sokakta yaşayan sahiplerini hastane kapısında böyle beklediler

Cesar isimli evsiz bir adam, muayene için Rio'daki Alte Vale Bölge Hastanesi'ne geldi. İçeri girmeden tüylü dostlarına kapıda bekleme uyarısında bulundu ve içeri girdi. Sevimli köpekler meraklı gözlerle Cesar'ın dışarı çıkmasını bekledi.

Sağlık durumları iyi olduğu görülen köpeklerin, Cesar'ı ne kadar çok sevdiği belli oluyordu.

Cesar tedavisinin ardından bazı günler köpekleri beslemek için hiç yemek yemediğini söyledi.

Hastane yönetimi gördükleri sevimli manzaraya daha fazla dayanamayarak köpekleri içeri aldı, Cesar'a ve tüylü dostlarına yemek ikram etti.

