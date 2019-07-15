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Sokaktaki tartışma vatandaşın tokadı ile bitti! O anlar kamerada

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

Elazığ'da kız arkadaşıyla yürürken tartışan genç, olay yerinde bulunan bir kişi tarafından tokat yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş olduğu tahmin edilen bir kız ile erkek arasında telefon nedeniyle yaşanan sözlü tartışma kısa süre sonra fiziksel boyuta taşındı. Bu sırada kız, olay yerinde bulunan Ferhat Çalışkan'dan yardım istedi. Kızın tartaklandığını gören Çalışkan, şahsa tokat attı. Arkadaşına tokat atılmasına öfkelenen kız bu kez de Ferhat Çalışkan'a tepki gösterdi.

Ferhat Çalışkan, olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlayarak, "Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes videoyu izlesin ve hala insanlığın ölmediğini görsün. Bu olay 3 gün önce benim başıma geldi. Elazığ'ın iklimi serttir ama insanı merttir" ifadeleriyle paylaştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Tokat Sokak kadına şiddet

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