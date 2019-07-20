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Sokaktaki yatağında ölü bulundu, cebinden çıkan yürek burktu

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 20.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

Antalya'da, bir süredir boş bir arazide yaşayan kimliği belirsiz kişi, ağacın altına serdiği yatağından ölü bulundu. Yapılan incelemede, bu kişinin pantolonunun cebinden 2,5 lira çıktı.

Sokaktaki yatağında ölü bulundu, cebinden çıkan yürek burktu

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1123. Sokak'ta meydana geldi. Boş arazide bir kişinin ağacın altına serdiği yatakta hareketsiz olarak yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğü tespit edildi.

Bir süredir aynı yerde yattığı belirlenen kişinin pantolonunun cebinde ise 2,5 lira ile çakmak bulundu. Ceset ölüm nedeninin tespiti ve kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Sokak evsiz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sokakta kalanin cebinden dolar mi cikacakti yokluktan sokakta herhalde suriyeli dilenci olsaydi tabi dolar euro cikardi da onlarda sokakta kalmiyor
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