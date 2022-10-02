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Şoke eden açıklama! ''Eşim, sevgilim ve çocuklarımla birlikte yaşıyordum. Sonra...''

02.10.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da tanınan bir seksolog olan Tamica Wilder, katıldığı bir podcast yayınında özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Byron Shire'da yaşayan ve seks koçu olarak yaptığı çalışmalarla şehvet, neşe ve zevklerini yeniden canlandırmak isteyen annelere yardımcı olan Tamica Wilder, kadınları geleneksel olandan uzak bir hayat yaşamaya davet etti.

Şoke eden açıklama! ''Eşim, sevgilim ve çocuklarımla birlikte yaşıyordum. Sonra...''

Kendi yaşamından örnekler vererek neler yaşanabileceğini anlatan Wilder, birlikte 2 çocuk sahibi olduğu eşiyle birlikte yaşadığı evde nasıl bir süre sevgilisinin de dahil olduğunu anlattı. Süreci yönetmekteki başarılarını açık iletişime borçlu olduklarını söyleyen genç kadın, bunun yapılabilir bir şey olduğuna dikkat çekti.

HER ZAMAN BİLİYORDU

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İki çocuğumun babasıyla tanıştığında ağzından çıkan ilk cümlelerden birinin ''Seninle olmak istiyorum ve sadece sen olmayacaksın'' olduğunu anlatan Wilder, baştan beri çok eşli ve açık bir ilişki yaşamak istediğini eşinin de bildiğini, ve birbirlerine özgürlük tanıdıkça daha da yakınlaştıklarını söyledi.

BİRİYLE TANIŞTI

İki çocuk dünyaya getirdikleri birlikteliklerinin 11.yılında Tamica, bir festivalde şimdi sevgilisi olan Rob ile tanıştı. Eve döndüğünde olanları eşine de anlatan Tamica, onu tekrar görmek gibi bir arzusu olmadığını ama iletişime devam etmek istediğini söyledi.

YANLARINA TAŞINDI

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Uzak mesafe ilişkisi yaşayan ikili, uzun bir sürecin ardından Rob'un Melbourne'a, onların yanına taşınmasına karar verdiler. Yavaş yavaş ilerleyen, herkesin birbirini tanımasına ve alışmasına zaman tanıyan bir sürecin ardından, herkes arasında güzel bir bağ kuruldu. Çocuklar da iki ayrı baba figürünün olmasından memnunlardı. Ancak hiçbir zaman üçlü bir ilişki yaşamadılar. Bu sadece Tamica'nın iki ayrı erkekle iki ayrı ilişkisi olan bir durumdu. Başka şeyler yaşamakta da özgürdü.

ARALARI İYİ

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Ancak bir süre sonra Tamica, iki oğluyla birlikte şimdi Rob ile birlikte yaşadıkları Byron Shire'a taşındı. Sadece yaşam düzenlerinin değiştiğini ama iletişimlerinde hiçbir farklılık olmadığını aktaran Tamica, "Çocukların babası her zaman olduğu gibi yanımızda, hepimiz gerçekten yakın arkadaşız. Erkek arkadaşım ve çocuklarımın babası da öyle. İkisi birlikte takılırlar, yürüyüşe çıkarlar ve hatta birbirlerine sarılırlar." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
çok eşlilik
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