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Şoke eden görüntü! Önce çarptı, sonra dövdü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2019 23:30 | Son Güncelleme

Çin'de yaşanan olayda, bir kadına çarpan sürücü, daha sonra aracından inerek çarptığı kişiyi tartakladı.

Çin’de karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadına otomobil çarptı. Kazadan sonra aracın sürücüsü ve eşi kadını tartakladı.

Olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
çin kadın kaza

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