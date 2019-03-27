Şoke eden görüntü! Önce çarptı, sonra dövdü

\u00c7in\u2019de kar\u015f\u0131dan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7mekte olan bir kad\u0131na otomobil \u00e7arpt\u0131. Kazadan sonra arac\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc ve e\u015fi kad\u0131n\u0131 tartaklad\u0131.\nOlay an\u0131 g\u00fcvenlik kameralar\u0131nca saniye saniye g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.Kan\u0131n\u0131z donacak! Hamile kad\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fcp bebe\u011fini karn\u0131ndan ald\u0131Prova s\u0131ras\u0131nda korkun\u00e7 olay!Korku dolu anlar kamerada
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