Şoke eden görüntüler! Kopan elektrik kablosu gövdesine çarptı... Akıma kapılmasıyla raylara düşmesi bir oldu

Akıl almaz olay, 27 Aralık'ta kimliği açıklanmamış bir bilet kontrol görevlisi olan talihsiz adam, Batı Bengal Eyaletindeki Kharagpur Junction tren istasyonunda bir metro platformunda bir adamla konuşurken meydana geldi. Bir elektrik kablosunun, tesadüfen talihsiz adamın üzerine düşmesiyle, konuşması kesintiye uğradı.

DEVRİLMEYE BAŞLADI

Kamera görüntülerinde, elektrik kablosunun gövdesinin üst kısmına çarptığı ve adam geri geri metro raylarına devrilirken giysilerinin kısa bir süre tutuşmasına neden olduğu görülüyordu. Konuştuğu adam dehşet içinde kaçarken, yaralı adam geriye doğru ve tren ray yatağına düştü.

KURTULDU

Birkaç saniye rayların üzerinde hareketsiz yattıktan sonra, kurban yan tarafına yuvarlanmayı başardı ve bunun üzerine çevredekiler gelip onu bir sedyeyle raylardan çıkardılar. Neyse ki, talihsiz adam olaydan birkaç yanıkla kurtularak hayatta kalmayı başardı. Sağlık durumunun ise iyiye doğru gittiği bildirildi. Bu arada yetkililer, o zamandan beri kablonun nasıl gevşediğini keşfetmek amacıyla aksilikle ilgili bir soruşturma başlattı.