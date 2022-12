Bu kadarına pes! Canlı yayında taciz edildi: ''Hayır!'' diye haykırdı ama...

Mhyochi adıyla bilinen 24 yaşındaki Hyojeong Park isimli genç Twitch yayıncısı ve Youtube fenomeni, Salı günü saat 23:50'de Khar'daki oteline yürürken bir adam izinsiz bir şekilde onun boynuna sarıldı ve yanağından öptü. Adamlardan biri "Seni seviyorum" diye bağırdı, ancak Park, onu umursamadı.

İşte o görüntüler:

Last night on stream, there was a guy who harassed me. I tried my best not to escalate the situation and leave because he was with his friend. And some people said that it was initiated by me being too friendly and engaging the conversation. Makes me think again about streaming. https://t.co/QQvXbOVp9F