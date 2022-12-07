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Bu kadarına pes! Canlı yayında taciz edildi: ''Hayır!'' diye haykırdı ama...

07.12.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Mumbai kentinde canlı yayın yapan Koreli bir kadının tacize uğradığı anların görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde iki genç adamın, fenomen Mhyochi ile yakın temas kurduğu ve genç kadının direnişine rağmen ona rahatsız etmeye devam ettikleri görülüyordu.

Bu kadarına pes! Canlı yayında taciz edildi: ''Hayır!'' diye haykırdı ama...

Mhyochi adıyla bilinen 24 yaşındaki Hyojeong Park isimli genç Twitch yayıncısı ve Youtube fenomeni, Salı günü saat 23:50'de Khar'daki oteline yürürken bir adam izinsiz bir şekilde onun boynuna sarıldı ve yanağından öptü. Adamlardan biri "Seni seviyorum" diye bağırdı, ancak Park, onu umursamadı.

İşte o görüntüler:

TACİZLE SUÇLANDILAR

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Adamlar ondan telefon numarasını istedi ve biri Mhyochi'nin kolunu kavrayıp onu bir motosiklete doğru çekti. Mhyochi ise direndi ve "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Hayır, hayır, hayır," diye de haykırıyordu. Yerel medya tarafından Mobeen Chand Mohammad Shaikh ve Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari olarak tanımlanan iki kişi, olayın ardından Mumbai polisi tarafından tacizle suçlandı.

İZLEYİCİLERİ KURTARDI

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Mhyochi, India Today'e "Sanıklar tarafından otele kadar takip edildim ve cep telefonu numaramı istediklerinde, durumdan kaçmak için onlara sahte bir numara verdim" diye açıkladı. “Şok oldum. Durumu büyütmemek için elimden geleni yaptım ve uzaklaşmaya çalıştım. Ama bileğimden tuttu ve beni motosikletine sürükledi.” diye anlatan genç kadın, yakınlarda canlı yayını izleyen bir izleyici tarafından kurtarıldığını söyledi. Daha sonra öğle yemeği yediği iki kurtarıcısı Aditya ve Atharva ile bir fotoğraf yayınladı.

''SADECE TALİHSİZ BİR OLAY''

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Mhyochi, bunun Hindistan'a ilk seyahati olduğunu ve buranın yalnız kadın gezginler için güvenli bir yer olmadığı konusunda uyarıldığını söyledi. Genç kadın, "Ama gerçekten öyle düşünmüyorum. Bu dünyanın herhangi bir yerinde olabilir… İnsanların bunun Hindistan olduğu için olduğunu düşünmesini istemiyorum. Seyahatim boyunca birçok harika insanla tanıştım. Bu sadece talihsiz bir olay.” diye konuştu. Olayla ilgili olarak ise, "İnsanlar hayır dediğinde, bunu hayır olarak anlamalısın, ama görünüşe göre o hiç anlamadı." dedi.

VİRAL OLDU

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Hindustan Times'ın haberine göre, video Twitter'da viral olunca polis olayla ilgili alarma geçti. Mhyochi daha sonra olayı neden hemen bildirmediğini açıkladı: “Gece yarısı olduğu için hemen ardından karakola gidecek zihinsel kapasitem yoktu. Kendimi berbat hissediyordum ve ayrıca nasıl dava edeceğimi de bilmiyorum.”

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Hindistan taciz fenomen

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