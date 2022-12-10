Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çevresindekiler ne olduğunu anlayamadı! Metroya belinde havluyla bindi...Dönüp dönüp baktılar

Çevresindekiler ne olduğunu anlayamadı! Metroya belinde havluyla bindi...Dönüp dönüp baktılar

10.12.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da metroda çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündeminde geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan bir adamın belinde havluyla metroya bindiği anlara ait görüntüler herkesi şaşırttı. Metrodaki diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen adam sakin bir şekilde metronun koridorunda yürüdü.

Sosyal medyada popüler olan anlarda ismi açıklanmayan bir adam halka açık bir gezinti için seçtiği kıyafetle herkesi şoke etti. Metronun içinde belindeki havluyla yürüyen adamı görenlerin tepkisinin kaydedildiği anlara eğlenceli görüntülere sahne oldu.

TEPKİ YAĞDI

1

İlk tepki, bir kişinin kamuya açık alanlara böyle bir kıyafetle girebilmesinin yarattığı şoktan ilham almış gibi görünen kahkahasını tutamayan bir kızdı. Metroda oturan diğer yolcular ise adamın davranışlarını dikkatli bir şekilde inceleyerek duruma anlam vermeye çalıştı.

2

Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu gerçekten inanılmaz” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Böyle bir şeyi görsem ne tepki verirdim bilmiyorum” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Eyfel Kulesi’nin önüne taksiyi park edip yetişkin filmi çektiler

Eyfel Kulesi’nin önüne taksiyi park edip yetişkin filmi çektiler

 Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''

 Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açıldıkça açıldı! “Her izimi göstermek istedim”Açıldıkça açıldı! “Her izimi göstermek istedim”
10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...
Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisi ve annesini aynı yatakta bastı! O anları ifşa etti

Sevgilisi ve annesini aynı yatakta bastı! O anları ifşa etti

Çıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı

Çıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

İşçiydi milyoner oldu! İsteklerini tek tek sıraladı

İşçiydi milyoner oldu! İsteklerini tek tek sıraladı

İlginizi Çekebilir

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.