Çevresindekiler ne olduğunu anlayamadı! Metroya belinde havluyla bindi...Dönüp dönüp baktılar

Sosyal medyada popüler olan anlarda ismi açıklanmayan bir adam halka açık bir gezinti için seçtiği kıyafetle herkesi şoke etti. Metronun içinde belindeki havluyla yürüyen adamı görenlerin tepkisinin kaydedildiği anlara eğlenceli görüntülere sahne oldu.

TEPKİ YAĞDI

İlk tepki, bir kişinin kamuya açık alanlara böyle bir kıyafetle girebilmesinin yarattığı şoktan ilham almış gibi görünen kahkahasını tutamayan bir kızdı. Metroda oturan diğer yolcular ise adamın davranışlarını dikkatli bir şekilde inceleyerek duruma anlam vermeye çalıştı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu gerçekten inanılmaz” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Böyle bir şeyi görsem ne tepki verirdim bilmiyorum” yorumunu ekledi.