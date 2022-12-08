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120 metrelik su kuyusuna düştü! 8 yaşındaki çocuğu kurtarmak için seferber oldular ama...

08.12.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Madhya Pradesh kentinde 120 metre derinliğinde açık bir kuyuya düştükten ve 16. metresinde saplanıp kaldıktan sonra, sekiz yaşındaki Tanmay Sagu'yu çıkarabilmek için seferberlik ilan edildi. Çalışmaların hala devam ettiği bildirilirken, Sagu'nun hayatta olup olmadığına dair bir bilgi aktarılmadı.

120 metrelik su kuyusuna düştü! 8 yaşındaki çocuğu kurtarmak için seferber oldular ama...

8 yaşındaki Tanmay Sagu dün (6 Aralık Salı) Arkadaşlarıyla oynarken korkunç bir kaza sonucu çiftçiler tarafından yerin derinliklerinden su çıkarmak için kullanılan 120 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Genç , kuyunun dibine kadar inmedi ancak 16. metrede sıkışıp kaldı. Bölge yargıcı Shyamendra Jayaswal'a göre, sekiz yaşındaki çocuğun şu anda kurtarıcılarına yanıt vermemesi, düşme sırasında bayılmış olabileceğini düşündürdü.

TAŞLARI KIRIYORLAR

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Toprak ve çamur karışımı ile doldurulmuş kuyuda mahsur kalan çocuğu kurtarmak için, saat 02.30'da Devlet Afet Müdahale Gücü, ev bekçileri ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Taşlar olduğu için beklediklerinden daha uzun sürüyordu. Bu sebeple taşları kırmak için gece kırma makinesi çağırdılar.

FAZLA BİLGİ YOK

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Kahraman kurtarıcılar şanssız çocuğa ulaşmak için kuyunun içinden bir oksijen tüpü geçirmeyi de başardılar, ancak kuyuda çok fazla çamur olduğu için daha fazla bilgiye ulaşmanın zor olduğunu söylediler. Yetkililer, Tanmay'ın güvenli bir şekilde çıkarılması için dua ettiklerini söylediler.

SAYILARI ARTIYOR

Endişe verici bir şekilde, bölgeye dağılmış halde kalan bir dizi açık kuyu var. Çok sayıda çiftçinin, kıtlık nedeniyle yerden daha fazla su çıkarmak amacıyla derin tüneller kurmaya başvurdukları biliniyor. Ancak bir kez kuruduğunda genellikle terk ediliyor ve bu da bölgedeki çocuklar ve diğerleri için risk oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kuyu

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