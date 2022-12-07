Görenler bakmaya bile tahammül edemedi! Boynundan bıçaklanan adam mucizevi şekilde hayatta kaldı... “Canım acımıyor”

Hindistan’ın Kalyani kentinde yaşayan 33 yaşındaki Bhaskar Ram isimli bir adam iş yerinde iki kişiyle kavga. Sözlü başlayan kavga bir anda şiddetlendi ve Ram kazayla bıçağın üzerine düştü. Bışak boynuna saplanan Ram, aceleyle hastaneye kaldırıldı. Bıçak boynunun sol tarafından içeri girmesine ve sağ tarafından çıkmasına rağmen Ram oldukça sakin bir tavır gösteriyordu.

DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

İş yerindeki tartışmanın nasıl başladığı ve korkunç saldırıdan sorumlu kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Hastane raporunda yer alan ifadelerde Ram’in hiçbir ağrı ve acı hissetmediğini hatta rahatsızlık duymadığı belirtildi. İki saat süren operasyonun sonrasında Ram hayati tehlikesini atlatarak iyileşme sürecine başladı.