Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Beyaz TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Nur Viral'ın sunduğu Hayatta Her Şey Var programına canlı yayınlanan izleyeceğini itirafı herkesi şaşkına uğrattı. Nur Viral "Ben hayatımda böyle bir şey duymadım" derken genç kadın kaynanası ve kayın babası hakkında öyle bir şey ifşa etti ki ekran başındakiler dahil herkesi şaşkına uğrattı.

Nur Viral programına katılan genç kadın canlı yayınca kaynanası ve kayın babası hakkında "Benim kaynanam ve kayın babam birbirinden habersiz birbirini aldatıyorlar. Ben bunu şöyle biliyorum. Benim görümcem kendinden 25 yaş büyük evli bir adam ile sevgiliydi ve ben bunu yakaladım. Ona dedim ki bu yanlış evli insanlardan uzak durmalısın başına çok büyük iş açarsın. Görümcem aldırmadı.

-Sonra ablasına söyledim meğer ayarlayan ablasıymış. Ablası sen karışmazsın onun hayatı dedi. Ben korktuğum için bunu annesine gittim söyledim. Kaynanam da bunu oğluma söylemeyeceksin bu olayı kapatacaksın dedi. Ben tamam dedim kapattım. Nışanlım bunu kendi yakaladı daha sonradan. Kaynanamlar benim söylediği düşündü ve benimle bir daha asla konuşmadılar. Bir araya geldiğimizde merhaba merhaba bu kadar.