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Şoke eden olay! Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

16.01.2024 13:53 | Son Güncelleme:
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ŞarkıcıEsra Akman acı haberle yıkıldı. Esra Akman'ın kardeşi Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün gece saatlerinde 10. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Özlem Akman'ın düşme sebebi henüz bilinmiyor.

Şoke eden olay! Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

Şarkıcı Esra Akman kardeş acısıyla sarsıldı. Akman'ın kardeşi 10. kattan düştü. Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde bulunan Biaport rezidanslarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi, güzellik merkezi sahibi Özlem Akman, dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü.

Ekran Alıntısı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekran Alıntısı


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