Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

Yabancı ülkelerin "ekşisözlüğü" gibi görünen Reddit' te, ismini vermek istemeyen bir kullanıcı başından geçen ilginç bir olayı anlattı. Hikayenin baş kahramanı olan kız üniversite öğrencisi ve katı kuralları olan bir ailede yaşıyor.
Ailesinin özellikle cinsellik konusunda çok fazla tutucu olduğunu dile getiren kız ailesinin hala onu bakire olduğunu sandığını belirterek olayı şöyle anlatıyor:
"Benim annem ve babam söz konusu cinsellik olunca çok katılar. Diğer arkadaşlarım gibi bu konuda rahat hareket etmemi asla istemiyorlar. Fakat bilmiyorlar ki üniversitede ben zaten bu konuda bir şekilde deneyim kazandım. Hatta bir gün öyle bir hata yaptım ki genital bölgemde uçuk çıktı! Bunu aileme söylersem her şey ortaya çıkacaktı o yüzden ben de uçuk için ilaç aldım ve böylece kimseye bulaşmayacağını düşündüm. Neyse, Noel zamanı tatil için eve döndüm. Akşam Lise zamanında hoşlandığım bir çocuk beni partiye davet etti. Elbise giyeceğim için tüylerim çok az görünse de onları almak istedim fakat kendi jiletimi okulun yurdunda unuttuğumu fark ettim. Ben de babamın kullan at jiletlerinden birini kullandım fakat kullandığım jileti çöpe atmak yerine banyoda unuttum. "
Kızın anlattığı bu hikaye buraya kadar tamam ama asıl bomba aylar sonra annesinin aramasıyla ortaya çıktı! Noelden sadece bir iki ay sonra annesi kızı arayarak babasından ayrıldığını, babasının onu başka bir kadınla aldattığını ve babasının cinsel yolla uçuk kaptığını söyledi. Babasının başka bir kadınla birlikte olabileceğini ihtimal bile vermeyen kız hemen babasıyla yüzleşmek için onu aradı ama babası annesini hiçbir zaman aldatmadığını cinsel organındaki uçuğun nedenini asla bilmediğini söyledi.
Ailesinin boşanma sebebinin ne olduğunu haftalar sonra anladığını dile getiren kız "Babamı aradım ve bana cinsel organı dahil vücudunun çoğu yerinde uçuk çıktığını söyledi. Annemi hiçbir zaman aldatmadığını ve uçukların nereden geldiğini bilmediğini anlattı. 2 hafta boyunca babama inansam mı yoksa inanmasam mı diye düşünürken bir anda aklıma geldi: Bunun sebebi ben olabilirdim! Annem çoktan teyzemin yanına taşınmıştı bile. Ama bunu onlara itiraf etmem demek benim de cinsel ilişkiye girdiğimi söylemem demek ki bu onları daha da sinirlendirir. Belki de babam gerçekten annemi aldatmıştır buna nasıl emin olabilirim ki belki benimle hiç ilgisi yoktur. Neyse sizce söylemeli miyim yoksa direk sessiz mi kalmalıyım?" diye sorumlunun kendisi olabileceğini söyledi.
Kız her ne kadar da ailesine doğruyu söylemese de bu paylaşımı Reddit'te binlerce yorum aldı. Yorumlardan bazıları ise şunlar:
"Bir kere babanın jiletini kullanıp sonra onu çöpe atmadığın için iğrençsin!"
"Sen nasıl hasta bir insansın babana resmen herpes bulaştırmışsın!"
"Baban o jileti yüzüne kullanıyor ve sen genital bölgende uçuk olmasına rağmen babanın jiletini kullanıyorsun. Sonra bunu ailene söylemiyorsun ve boşanıyor. Tabii ki senin suçun!"
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