Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

Yabancı ülkelerin "ekşisözlüğü" gibi görünen Reddit' te, ismini vermek istemeyen bir kullanıcı başından geçen ilginç bir olayı anlattı. Hikayenin baş kahramanı olan kız üniversite öğrencisi ve katı kuralları olan bir ailede yaşıyor.

Ailesinin özellikle cinsellik konusunda çok fazla tutucu olduğunu dile getiren kız ailesinin hala onu bakire olduğunu sandığını belirterek olayı şöyle anlatıyor:

"Benim annem ve babam söz konusu cinsellik olunca çok katılar. Diğer arkadaşlarım gibi bu konuda rahat hareket etmemi asla istemiyorlar. Fakat bilmiyorlar ki üniversitede ben zaten bu konuda bir şekilde deneyim kazandım. Hatta bir gün öyle bir hata yaptım ki genital bölgemde uçuk çıktı! Bunu aileme söylersem her şey ortaya çıkacaktı o yüzden ben de uçuk için ilaç aldım ve böylece kimseye bulaşmayacağını düşündüm. Neyse, Noel zamanı tatil için eve döndüm. Akşam Lise zamanında hoşlandığım bir çocuk beni partiye davet etti. Elbise giyeceğim için tüylerim çok az görünse de onları almak istedim fakat kendi jiletimi okulun yurdunda unuttuğumu fark ettim. Ben de babamın kullan at jiletlerinden birini kullandım fakat kullandığım jileti çöpe atmak yerine banyoda unuttum. "