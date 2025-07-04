Şökk ne demek, açılımı nedir? Karnede Ş.Ö.K.K. ile geçti ne anlama gelir?

Karne alacak olan öğrencilerin ders notları, karnelerini, ortalamalarını ve geçme ya da kalma durumlarını büyük oranda etkilemektedir. Tüm öğrencilerin durumları değerlendirilirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikteki kurallar uygulanmaktadır. Öğrenciler sınıf geçerken bazı durumlarına göre ortalamalarını etkileyecek değerlendirmelere tabi tutulabilirler.

Şökk ne demek, açılımı nedir?

Kısa adı ile ŞÖK, "Şube Öğretmenler Kurulu" anlamına gelir. Yıl sonunda karne alan öğrencilerin bazılarının karnelerinde "öğrenci ŞÖKK ile geçti" ifadesi yer alabilmektedir. ŞÖKK’ün açılımı 'Şube Öğretmenler Kurulu Kararı’dır. Bir kurul toplanır ve karne alacak öğrenciler arasında ortalaması yeterli olmayan öğrenciler için bir karar verirler. Bu durum da karneye bu ifade ile yansıtılır.

Şökk açılımında olduğu gibi, öğrencinin Şube Öğretmenler Kurulu Kararı ile geçmesi anlamına gelen bir durumdur. Eğer öğrenci ya da öğrenciler bir üst sınıfa geçebilmeleri için sahip olmaları gereken ortalama puanına sahip değillerse kurul toplanır ve bu konuda ortak bir karara varılır.

ŞÖK yani Şube öğretmenler kurulu, aynı şube içinde ders veren öğretmenler ile birlikte rehberlik öğretmenlerinin katılımı ile oluşturulur.

Tüm kurullar kasım ayı ve nisan ayları içinde bir gün belirlenerek gerçekleştirilir. Gereksinim duyulması halinde eğitim kurumunun müdürü, müdür yardımcıları ve rehberlik öğretmenleri dışında şube rehber öğretmeni ya da sınıf öğretmenleri toplanarak idarenin de kurula katılması konusunda talepte bulunabilir.

Karnede Ş.Ö.K.K. ile geçti ne anlama gelir?

Bir öğrencinin karnesinde "Öğrenci ŞÖKK ile geçti" ifadesi yer alıyorsa, bu ifade öğrencinin karnesindeki mevcut not ortalaması ile bir üst sınıfa geçememe ihtimalinin bulunduğu ancak ŞÖK kararıyla bir üst sınıfa geçtiği anlamına gelir.

Öğrencinin not ortalaması bir üst sınıfa geçmesi için yeterli değilse bu konu ile ilgili Şube Öğretmenler Kurulu bir araya gelir ve konu ile ilgili ortak bir karar alınması için değerlendirme yapılır. Yapılan değerlendirmenin ardından alınan olumlu sonuç, "ŞÖKK ile geçti" ifadesinin karnede yer alması ve öğrencinin kurul kararı ile bir üst sınıfa geçme hakkı kazanması olarak yansır.