EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Şökk ne demek, açılımı nedir? Karnede Ş.Ö.K.K. ile geçti ne anlama gelir?

Ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrenciler yılsonunda karne alırlarken ya da mezun olurlarken sadece notları ile değil özürlü ve özürsüz devamsızlıklar gibi farklı durumlar ile de değerlendirilmektedirler. Bazı öğrencilerin sınıf geçmeleri çeşitli durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Şökk ne demek, açılımı nedir? Karnede Ş.Ö.K.K. ile geçti ne anlama gelir?
Ferhan Petek

Karne alacak olan öğrencilerin ders notları, karnelerini, ortalamalarını ve geçme ya da kalma durumlarını büyük oranda etkilemektedir. Tüm öğrencilerin durumları değerlendirilirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikteki kurallar uygulanmaktadır. Öğrenciler sınıf geçerken bazı durumlarına göre ortalamalarını etkileyecek değerlendirmelere tabi tutulabilirler.

Şökk ne demek, açılımı nedir?

Kısa adı ile ŞÖK, "Şube Öğretmenler Kurulu" anlamına gelir. Yıl sonunda karne alan öğrencilerin bazılarının karnelerinde "öğrenci ŞÖKK ile geçti" ifadesi yer alabilmektedir. ŞÖKK’ün açılımı 'Şube Öğretmenler Kurulu Kararı’dır. Bir kurul toplanır ve karne alacak öğrenciler arasında ortalaması yeterli olmayan öğrenciler için bir karar verirler. Bu durum da karneye bu ifade ile yansıtılır.

Şökk açılımında olduğu gibi, öğrencinin Şube Öğretmenler Kurulu Kararı ile geçmesi anlamına gelen bir durumdur. Eğer öğrenci ya da öğrenciler bir üst sınıfa geçebilmeleri için sahip olmaları gereken ortalama puanına sahip değillerse kurul toplanır ve bu konuda ortak bir karara varılır.

ŞÖK yani Şube öğretmenler kurulu, aynı şube içinde ders veren öğretmenler ile birlikte rehberlik öğretmenlerinin katılımı ile oluşturulur.

Tüm kurullar kasım ayı ve nisan ayları içinde bir gün belirlenerek gerçekleştirilir. Gereksinim duyulması halinde eğitim kurumunun müdürü, müdür yardımcıları ve rehberlik öğretmenleri dışında şube rehber öğretmeni ya da sınıf öğretmenleri toplanarak idarenin de kurula katılması konusunda talepte bulunabilir.

Karnede Ş.Ö.K.K. ile geçti ne anlama gelir?

Bir öğrencinin karnesinde "Öğrenci ŞÖKK ile geçti" ifadesi yer alıyorsa, bu ifade öğrencinin karnesindeki mevcut not ortalaması ile bir üst sınıfa geçememe ihtimalinin bulunduğu ancak ŞÖK kararıyla bir üst sınıfa geçtiği anlamına gelir.

Öğrencinin not ortalaması bir üst sınıfa geçmesi için yeterli değilse bu konu ile ilgili Şube Öğretmenler Kurulu bir araya gelir ve konu ile ilgili ortak bir karar alınması için değerlendirme yapılır. Yapılan değerlendirmenin ardından alınan olumlu sonuç, "ŞÖKK ile geçti" ifadesinin karnede yer alması ve öğrencinin kurul kararı ile bir üst sınıfa geçme hakkı kazanması olarak yansır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giriş belgeleri erişime açıldı mı? Giriş belgeleri erişime açıldı mı?
2025 DGS için geri sayım başladı...2025 DGS için geri sayım başladı...

Anahtar Kelimeler:
Karne okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Bankalar savcılığın yolunu tuttu

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü gözaltına alındı

Alevlerin biri sönmeden diğeri yükseliyor! "Şehrin merkezine inmesi an meselesi"

Alevlerin biri sönmeden diğeri yükseliyor! "Şehrin merkezine inmesi an meselesi"

Mourinho tek cümlesiyle ikna etti! F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk golcü...

Mourinho tek cümlesiyle ikna etti! F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk golcü...

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.