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Solitaire nasıl oynanır, kuralları nedir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünyada solitaire oyununun onlarca farklı versiyonu var. Bunlardan en yaygını klasik solitaire ise halk arasında kağıt falı olarak da bilinir. Solitaire kuralları son derece basit. Oynaması da bir o kadar eğlenceli. Özellikle yalnız kalınan zamanlarda can sıkıntısına karşı birebir. Peki, solitaire nasıl oynanır ve kuralları nedir? İşte detaylar...

Solitaire nasıl oynanır, kuralları nedir?

Solitaire, Windows sayesinde bu kadar popüler ve sevilen bir oyun. Birçok insan, bu oyunu bilgisayarın ücretsiz oyunlar bölümünden tanıyor. Bunun yanı sıra, iskambil kartlarıyla oynanan kağıt falı da oldukça yaygın. Bu yazımızda sizler için ülkemizde ve dünyada pek çok oyuncusu bulunan solitaire oyununu tanıttık. Gelin, birlikte solitaire hakkında bilinmesi gerekenlere göz atalım.

Solitaire Nasıl Oynanır?

Solitaire, klasik 52'lik desteyle ve tek kişiyle oynanır. Oyunda şans unsuru önemli yer tutar. Bu oyunda kazanmak için karmaşık stratejiler kurmanız ya da uzun hesaplar yapmanız gerekmez. Uygulaması oldukça kolay adımları takip ederek solitaire oynamak ve bu oyunda başarıya ulaşmak mümkün.

Diziliş

  • Öncelikle kartların sıralı halde gelmemesi için deste güzelce karılır.

  • Kartlar sağdan sola doğru dizilir.

  • Destenin sonundan çekilen ilk kart, açık bir biçimde masaya konur. Bu kart birinci diziyi oluşturur.

  • Sıradaki çekilen kart, kapalı bir biçimde ilk kartın sağına konur. Ardından sıradaki kart açık şekilde bu kartın üzerine konur. Bu şekilde ikinci dizi oluşturur.

  • Bu şekilde kartlar sırasıyla dizilir. Üçüncü dizide 2 kapalı ve 1 açık kart olur. En son yedinci dizide 6 kapalı ve 1 açık kart olduğunda oyuna başlanabilir.

    • Amaç

    Desteden çekilen kartların, masada dizili halde bulunan kartlara eklenmesiyle bütün kartlar sıralı hale getirilmeye çalışılır. Sıralı hale gelen kartlar; kupa, karo, sinek ve maça olarak 4 seri şeklinde toplanmaya çalışılır.

    Oynanış ve Kurallar

    • Kartlar masaya dizildikten sonra, destenin kalanından üçlü veya tekli olarak kart açılmaya başlanır. Klasik solitaire, çoğunlukla üçlü kart açılarak oynanır.

    • Desteden açılan kartlar, masadaki kartlara işlenir. Kartın işlenmesi için masada bulunan kartla desteden açılan kartın zıt renkte olmaları gerekir. Örneğin, masada karo 5 varsa ve desteden sinek 4 açılmışsa sinek 4 diziye işlenebilir. Aynı şekilde siyah kartlar da kırmızı kartların üzerine işlenebilir.

    • Bir dizideki kartların seri olarak yukarı taşınması için dizideki ilk kartın as olması gerekir. Kartlar astan papaza kadar sırasıyla seri hale getirilmeye çalışılır.

    • Dizideki kartlardan açık olanların hepsi seriye taşındığında ya da başka bir diziye eklendiğinde, dizideki kapalı halde olan kartlardan en üstteki açılır. Açılan kart başka bir diziye işlenebilir.

  • Dizideki açık ve kapalı kartların hepsi tükendiğinde, bu diziye papaz konulması gerekir. Desteden ya da dizideki kapalı kartlardan papaz açılana kadar burası boş kalır.

  • Desteden açılan 3'lü kartlardan hiçbiri masadaki dizilere işlenmiyorsa ve masadaki kartlar birbirine eklenemiyorsa desteden yeni 3'lü açılır.

  • Desteden açılan 3'lü kartlar sırasıyla işlenmelidir. En öndeki kart diziye işlenmeden arkasındaki kartlar kullanılamaz.

  • Destedeki tüm kartlar açıldıktan sonra başka hamle şansı kalmamışsa deste hiç karılmadan yeniden 3'lü olarak açılmaya başlanır. Oyun bu şekilde devam eder.

    • Oyun Sonu

    • Masadaki bütün diziler tamamlanmalıdır. Ardından tüm kartların astan papaza kadar 4 seri halinde toplanması gerekir.

    • Destedeki tüm kartlar açıldığı halde işlenecek bir yer kalmamışsa ve dizideki kartlar da birbirlerine eklenemiyorsa oyun tıkanmış olur. Bu durumda desteden kartlar tekli halde açılarak tekrar kazanmaya çalışılabilir.

    Solitaire Taktikleri

    • Solitaire karmaşık bir oyun değil. Şansa dayalı solitaire oyununda sadece kartları iyi takip etmeniz gerekir. Bu sayede oyundaki hamleleri kaçırmamış olursunuz.

    • Destedeki kartları işlemeden önce, dizilerdeki kapalı halde bulunan kartları açmaya çalışın. Sonuçta kapalı halde bulunan kartın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu şekilde daha fazla hamle şansı kazanabilirsiniz.

    • Destedeki kartların hepsini açtıktan sonra desteyi tekrar karmanıza gerek yok. Bu halk arasında sıklıkla yapılan bir yanlış. Her oyunda destedeki kartlar kullanıldığı için zaten yerleri değişmiş oluyor.
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