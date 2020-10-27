Solitaire nasıl oynanır, kuralları nedir?

Solitaire, Windows sayesinde bu kadar popüler ve sevilen bir oyun. Birçok insan, bu oyunu bilgisayarın ücretsiz oyunlar bölümünden tanıyor. Bunun yanı sıra, iskambil kartlarıyla oynanan kağıt falı da oldukça yaygın. Bu yazımızda sizler için ülkemizde ve dünyada pek çok oyuncusu bulunan solitaire oyununu tanıttık. Gelin, birlikte solitaire hakkında bilinmesi gerekenlere göz atalım.

Solitaire Nasıl Oynanır?

Solitaire, klasik 52'lik desteyle ve tek kişiyle oynanır. Oyunda şans unsuru önemli yer tutar. Bu oyunda kazanmak için karmaşık stratejiler kurmanız ya da uzun hesaplar yapmanız gerekmez. Uygulaması oldukça kolay adımları takip ederek solitaire oynamak ve bu oyunda başarıya ulaşmak mümkün.

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