Solskjaer: Ronaldo'dan şüphesi olan bu maçı izlesin

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Atalanta maçının ardından konuştu.

Norveçli teknik adam yaptığı açıklamada, "Bizim kulübümüzün maçı geriden gelerek çevirme geleneği var. Kazanmaya olan inancımızdan vazgeçmedik ve çalışarak galibiyet elde ettik" diye konuştu.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü atan Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Solskjaer, "Cristiano Ronaldo'nun çalışkanlığı ve çabası hakkında şüphesi olan varsa bu maçı izlesin, nasıl koştuğunu görsün" sözlerini kullandı.

Son olarak son günlerde performansları nedeniyle eleştirilen futbolcularıyla ilgili de konuşan Solskjaer, "Oyunculara saygısızlık etmemek gerekiyor. Onlar Manchester United için oynuyorlar ve dünyanın en şanslı adamları olduklarını biliyorlar. Milyonlarda kız ve erkek çocuğun hayali bu formayı giymek ve onlar da bunun farkındalar" açıklamasını yaptı.

