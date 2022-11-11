EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Soluk borusu eş anlamlısı nedir? Soluk borusu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Soluk borusu eş anlamlısı nedir? Soluk borusu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.11.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soluk borusu solunum sistemi içinde bulunan organlardan biridir. Solunum sistemini oluşturan organlar ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerdir. Oldukça önemli olan bu organlardan biri olan soluk borusu gırtlağın hemen alt kısmını oluşturur. Anatomi alanında kullanılan soluk borusu kelimesini eş anlamlısı olan kelimeler de dilimizde bulunur. Soluk borusunun eş anlamlısı nedir?

Soluk borusu eş anlamlısı nedir? Soluk borusu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Oldukça önem taşıyan organlardan biri olan soluk borusu gırtlağın hemen kısmı olarak devam eden ve üst solunum yoluyla vücuda giren havanın akciğerlere iletilmesini sağlayan organdır. Hayati bir önem taşıyan soluk borusu oluşacak herhangi bir sorun nefes almayı doğrudan olarak ilgilendirir. Soluk borusu kelimesi "soluk" ve "boru" kelimesiyle oluşturulan birleşik bir kelimedir. Soluk borusu Türk Dil Kurumuna göre "gırtlakla bronşların arasında olan ve yaklaşık olarak 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru" anlamını ifade eder.

İstikbal eş anlamlısı nedir? İstikbal eş anlamlısı nedir?

Soluk borusu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde birçok kelimenin yazılışları ve okunuşları farklı olan fakat aynı anlamı ifade eden kelimeleri bulunur. Bu kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılır. Eş anlamlı kelimelere anlamdaş kelimeler de denildiği için birbirleri yerine kullanılabilir. Soluk borusunun eş anlamlısı olan kelimeler cümlede soluk borusu ile aynı anlama gelir ve soluk borusu yerine kullanılabilir.

Türkçede bazı kelimelerin bir adet eş anlamlısı olduğu gibi bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Yazılışları ve okunuşları her biri birbirinden ayrı olan bu kelimelerin hepsi aynı anlamda kullanılır. Soluk borusu kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de cümle içinde aynı anlamda kullanılır. Soluk borusunun eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Nefes borusu
  • Trake
İstiklal eş anlamlısı nedir? İstiklal eş anlamlısı nedir?

Soluk borusunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Soluk borusu kelimesinin birbirinden farklı iki tane anlamdaş yani eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelimeler nefes borusu ve trake sözcükleridir. Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız soluk borusu yerine kullanılabilen eş anlamlıları tekrara düşmeye engel olur. Daha etkin bir konuşma yapabilmek için hem yazılı hem de sözlü metinlerde eş anlamlı kelimeleri kullanmak gerekir. Soluk borusu eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Nefes borusundaki tıkanma yüzünden acil doktora gitmek zorunda kaldık.
  • Doktor onunla konuşurken sorunun trakede olduğunu ve acil tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.
Müthiş eş anlamlısı nedir? Müthiş eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
YDS SONUÇLARI 2022YDS SONUÇLARI 2022
Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir basit faiz

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi?

KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?

KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?

Ara tatil ne zaman başlayacak? 2022 Kasım ara tatil başlıyor!

Ara tatil ne zaman başlayacak? 2022 Kasım ara tatil başlıyor!

İlginizi Çekebilir

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.