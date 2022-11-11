Soluk borusu eş anlamlısı nedir? Soluk borusu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Oldukça önem taşıyan organlardan biri olan soluk borusu gırtlağın hemen kısmı olarak devam eden ve üst solunum yoluyla vücuda giren havanın akciğerlere iletilmesini sağlayan organdır. Hayati bir önem taşıyan soluk borusu oluşacak herhangi bir sorun nefes almayı doğrudan olarak ilgilendirir. Soluk borusu kelimesi "soluk" ve "boru" kelimesiyle oluşturulan birleşik bir kelimedir. Soluk borusu Türk Dil Kurumuna göre "gırtlakla bronşların arasında olan ve yaklaşık olarak 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru" anlamını ifade eder.

Soluk borusu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde birçok kelimenin yazılışları ve okunuşları farklı olan fakat aynı anlamı ifade eden kelimeleri bulunur. Bu kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılır. Eş anlamlı kelimelere anlamdaş kelimeler de denildiği için birbirleri yerine kullanılabilir. Soluk borusunun eş anlamlısı olan kelimeler cümlede soluk borusu ile aynı anlama gelir ve soluk borusu yerine kullanılabilir.

Türkçede bazı kelimelerin bir adet eş anlamlısı olduğu gibi bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Yazılışları ve okunuşları her biri birbirinden ayrı olan bu kelimelerin hepsi aynı anlamda kullanılır. Soluk borusu kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de cümle içinde aynı anlamda kullanılır. Soluk borusunun eş anlamlısı olan kelimeler:

Nefes borusu

Trake

Soluk borusunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Soluk borusu kelimesinin birbirinden farklı iki tane anlamdaş yani eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelimeler nefes borusu ve trake sözcükleridir. Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız soluk borusu yerine kullanılabilen eş anlamlıları tekrara düşmeye engel olur. Daha etkin bir konuşma yapabilmek için hem yazılı hem de sözlü metinlerde eş anlamlı kelimeleri kullanmak gerekir. Soluk borusu eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: